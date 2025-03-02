Как жара влияет на скорость старения

Жители регионов с высокими температурами могут стареть быстрее своих сверстников из более прохладных местностей. Такой вывод сделали ученые, которые исследовали влияние жары на биологический возраст человека.

Как высокая температура влияет на организм

Глобальное потепление и экстремальная жара стали серьезным вызовом для здоровья. Однако ранее не было достаточно доказательств об их связи с процессами биологического старения. В новом 6-летнем исследовании ученые проанализировали состояние участников в возрасте от 55 лет, отслеживая изменения в их ДНК.

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Обратите внимание! Анализы крови показали, что те, кто проводил более 200 дней в году при температуре 32 градуса и выше, имели ускоренные процессы старения.

Помогает ли кондиционер

Интересно, что уровень дохода не стал определяющим фактором: люди, которые могли позволить себе больше времени в кондиционированных помещениях, все же подвергались воздействию жары. Это может свидетельствовать о более глубоком механизме воздействия температуры на организм, который не ограничивается только дискомфортом.

Перспектива открытия

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать эффективные способы защиты здоровья людей в условиях глобального потепления. Поиск стратегий адаптации становится все более актуальным, ведь экстремальные температуры влияют не только на комфорт, но и на продолжительность жизни.