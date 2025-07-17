К таким выводам пришли ученые из Тайваня, представляя результаты исследования на конференции ENDO 2025 в Сан-Франциско, передает 24 Канал со ссылкой на журнал The Endocrine Society.

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Что известно о новых данных о подсластителях?

Исследование продолжалось с 2018 года, в нем приняли участие 1 407 подростков. У 481 участника обнаружили признаки центрального преждевременного пубертата – состояния, когда половое созревание начинается раньше нормы. Собственно, это может вызвать эмоциональные, физиологические и метаболические проблемы в будущем.

Подростки отвечали на вопросы о своем рационе, а также ученые выполняли анализ мочи, чтобы оценить уровень потребления подсластителей. Одновременно ученые учитывали генетическую предрасположенность участников к преждевременному созреванию.

Что обнаружили ученые?

У мальчиков раннее созревание чаще связывали с употреблением сукралозы. А у девушек на гормональное развитие влияли сукралоза, глицирризин (из лакрицы) и высокое потребление сахара.

Подсластитель AceK (ацесульфам калия) потенциально стимулирует выброс гормонов пубертата из-за влияния на мозг.

Глицирризин изменяет бактериальный баланс в кишечнике и подавляет гены, запускающие созревание.

Мы впервые видим настолько четкую связь между современным питанием, генетикой и половым созреванием. К тому же, влияние подсластителей может существенно отличаться у мальчиков и девочек,

– отметил руководитель исследования доктор Ян-Чин Чен.

Ученые в очередной раз подчеркнули, что питание детей должно быть тщательно сбалансированным, особенно по употреблению искусственных подсластителей, ведь их влияние может быть неожиданным и длительным.