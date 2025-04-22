Как зернышко риса: в США разработали самый маленький в мире кардиостимулятор

Специалисты из Северо-Западного университета в США создали инновационный кардиостимулятор, который можно вводить с помощью шприца. Это устройство со временем бесследно растворяется в организме, не нанося ему вреда.

Новая разработка специально предназначена для временного кардиостимулирования, что особенно полезно для новорожденных с врожденными пороками сердца. Она предлагает менее травматичную альтернативу традиционным кардиостимуляторам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Самый маленький кардиостимулятор

Размер устройства меньше зернышка риса. Он может работать вместе с беспроводным, гибким устройством, которое закрепляется на груди пациента. Этот термостатический механизм контролирует сердцебиение, и если фиксируется нарушение ритма, он излучает световой импульс, который проходит сквозь кожу и активирует миниатюрный кардиостимулятор.

Около 1% младенцев рождаются с врожденными пороками сердца, независимо от экономического уровня страны. Положительной новостью является то, что таким детям необходима лишь временная кардиостимуляция после операции. Теперь мы можем установить это крошечное устройство. И его удаление не требует дополнительного хирургического вмешательства,

– рассказал один из руководителей проекта Игорь Ефимов.

Как работает самый маленький кардиостимулятор

Чтобы уменьшить размеры устройства, команда ученых изобрела новый подход к его энергопитанию. Вместо традиционной батареи мини-кардиостимулятор функционирует как микрогальванический элемент, генерирующий электрические импульсы благодаря взаимодействию двух металлических электродов с биологическими жидкостями тела. Химический процесс обеспечивает необходимую энергию, что стимулирует сердечную деятельность.

Кроме того, устройство использует инфракрасный свет, который проникает в тело глубоко и безопасно. В случае опасно низкого сердцебиения он автоматически активирует светодиод, который мигает, синхронизируясь с нормальным ритмом сердца.

Благодаря компактности таких устройств врачи могут устанавливать их в разные участки сердца и активировать отдельно, используя разноцветные световые сигналы. Это открывает возможности для лечения других нарушений ритма сердца, таких как аритмия.

Эта сверхсовременная технология может найти применение и вне кардиологии – в биоэлектронной медицине. Например, для ускорения восстановления нервов и костей, лечения ран или управления болью.