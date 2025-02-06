Микропластик в мозге: новая тревожная статистика за последние 8 лет

В человеческом мозге существенно увеличилась концентрация микро – и нанопластика. Явление связано с ростом уровня загрязнения окружающей среды.

Что известно о новых тревожных данных

Группа ученых проанализировала образцы тканей мозга, печени и почек людей, умерших в 2016 и 2024 годах в Нью-Мексико (Мексика). Результаты исследования недавно опубликовали в Nature Medicine, информирует 24 Канал.

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Исследование показало, что микрочастицы пластика присутствуют во всех органах, однако их концентрация была наибольшей именно в головном мозге.

Чтобы проследить тенденцию изменений, ученые изучили образцы мозговой ткани людей, умерших в период с 1997 по 2013 год в США.

Оказалось, что уровень микропластика в мозге людей вырос на 50% за последние 8 лет.

Что именно нашли в мозговой ткани

Самыми распространенными были наноразмерные обломки и хлопья пластика. При этом, возраст, пол, этническое происхождение или причина смерти человека не влияли на уровень загрязнения.

Полиэтилен оказался доминирующим видом микропластика (примерно 75% от общего объема). Его широко используют в производстве пакетов и упаковок для пищевых продуктов.

Какие последствия для здоровья

Авторы исследования отметили, что необходимо подробнее изучить, как микропластик попадает в организм, как он накапливается и как может влиять на мозговую деятельность.

"Рост уровня микропластика в человеческом организме прямо отражает масштабы его производства в мире", – объяснила профессор Тамара Гелловей из Университета Экстера.

Она считает, что уменьшение загрязнения окружающей среды микропластиком могло бы снизить и уровень его воздействия на человека.

Это исследование в очередной раз подтверждает необходимость поиска экологических альтернатив пластику и уменьшения его использования в повседневной жизни.