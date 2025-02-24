Популярный орех способен улучшать работу мозга

Новое исследование показало, что у молодых людей, которые ели на завтрак горсть грецких орехов, через несколько часов улучшалась память и скорость реакции.

С давних времен растительная пища ассоциировалась с пользой для организма. Например, морковь, если разрезать ее поперек, внешне напоминает глаз, поэтому считалось, что она способствует улучшению зрения. Интересно, что позже научные открытия, такие как открытие бета-каротина, который помогает поддерживать зрение, часто подтверждали эти гипотезы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Food & Function.

Также на тему Замедлить появление седины поможет конкретный перечень овощей

Ученые из Университета Рединга в Великобритании провели исследование, которое подтвердило еще одно предположение. Они выяснили, что регулярное употребление грецких орехов на завтрак, похожих на маленький мозг, способствует лучшей работе мозга в течение дня.

Новое исследование пользы орехов

Для эксперимента отобрали 32 здоровых взрослых участника в возрасте от 18 до 30 лет, которых разделили на две группы: контрольную и экспериментальную. Участники экспериментальной группы ели мюсли с ванильным йогуртом, добавленными к ним 50 граммами измельченных грецких орехов.

Представители контрольной группы завтракали мюслями с йогуртом без орехов; зато к их рациону добавляли 40 граммов растопленного сливочного масла, чтобы сбалансировать общий состав макроэлементов, вес и калорийность.

Анализы крови, данные ЭЭГ и когнитивные тесты проводились до начала исследования, а также через две, четыре и шесть часов после завтрака.

Грецкие орехи улучшают работу мозга

Результаты продемонстрировали, что после одного завтрака с грецкими орехами участники лучше выполняли задания, которые требовали быстрой реакции и привлекали исполнительные функции – важные навыки для выполнения повседневных задач, таких как планирование, решение проблем и адаптация к изменениям. Этот эффект продолжался весь день.

Однако влияние орехов на память оказалось неоднозначным. Через два часа после завтрака участники, которые потребляли орехи, показывали худшие результаты по сравнению с контрольной группой. Но через шесть часов их показатели значительно улучшились, превысив результаты контрольной группы. Ученые предположили, что это может быть связано с медленным усвоением полезных веществ, таких как омега-3 и белки.

Данные ЭЭГ выявили различия в мозговой активности у участников экспериментальной группы, особенно во время выполнения задач, связанных с памятью и исполнительными функциями. Эти изменения наблюдались в лобно-теменной зоне, которая связана с эпизодической памятью, вниманием и выполнением сложных задач, таких как переключение между действиями.

Однако неожиданным результатом стало то, что настроение участников, которые потребляли грецкие орехи, оказалось хуже, чем у представителей контрольной группы. Ученые предположили, что это могло быть связано с органолептическими свойствами ореховой муки – его вкус, запах и текстура получили более низкие оценки по сравнению с едой контрольной группы.