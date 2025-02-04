Все украинские врачи в этом году пройдут обучение по оказанию психологической помощи, – Зеленская

В 2025 году в Украине все медицинские работники обязательно будут проходить обучение по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оказанию психологической помощи.

Ранее возможность получить такую помощь зависела от наличия соответствующего обучения у конкретного врача. Впрочем, этого года каждое медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ, обязано обеспечивать услуги по психическому здоровью, Об этом заявила Первая леди Елена Зеленская, сообщает 24 Канал.

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Обучение врачей оказанию психологической помощи.

Отныне это не о выборочной возможности получить такую помощь, потому что повезло и ваш семейный врач прошел нужное обучение. А о базовой услуге, которую должно бесплатно предоставлять каждое медицинское учреждение, работающее по программе медицинских гарантий,

– подчеркнула Зеленская.

В 2024 году более 25 тысяч семейных врачей завершили обучение по программе ВОЗ mhGAP, получив важные знания о клинических алгоритмах лечения психических расстройств. В 2025 году планируется, что такое обучение станет обязательным для всех врачей и медработников, работающих в учреждениях, законтрактованных с Национальной службой здоровья Украины.

" Еще больше врачей смогут вовремя распознавать ранние симптомы таких, к сожалению, распространенных сейчас психических расстройств, как депрессия или ПТСР. А услуги станут еще более доступными для людей", – подчеркнула Первая леди.

Сколько украинцев нуждаются в психологической помощи

В начале 2024 года снова увеличилось количество украинцев, которые характеризуют свое психологическое состояние как неудовлетворительное – этот показатель достиг 13%. В то же время меньше людей (36%) оценивают свое ментальное состояние как удовлетворительное. Также 77% граждан продолжают испытывать стресс и нервное напряжение.

Еще один тревожный результат опросов: подавляющее большинство украинцев (78% по состоянию на январь) никогда не обращались за помощью к психологам или психотерапевтам. Однако из них 40% не исключают, что могут сделать это в будущем.

По данным экспертов, обнародованным Национальным институтом стратегических исследований, психологической помощи будут нуждаться 40 – 50% украинцев. В некоторых группах этот показатель особенно высок: среди военных и ветеранов около 1,8 миллиона человек, среди пожилых людей – примерно 7 миллионов, а среди детей и подростков – около 4 миллионов.