"Не грусти, улыбнись": что такое токсичная позитивность и как ей противостоять

Возможно, вы замечали людей, которые всегда выглядят чрезвычайно жизнерадостными. Однако за этим внешним оптимизмом часто скрывается сложность в принятии собственных или чужих непростых эмоций.

Токсичный позитив – это склонность сохранять бодрое настроение при любых обстоятельствах, игнорируя или вытесняя негативные переживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на AADA.

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Хотя сам термин редко встречается в научной литературе, механизмы вытеснения и подавления эмоций хорошо изучены и, как показывают исследования, могут негативно влиять на психическое и физическое здоровье.

Как проявляется токсичный позитив

Такое поведение выражается в стремлении скрывать или не признавать настоящие чувства за маской поверхностного позитива. Это может проявляться в привычных фразах: "все будет хорошо", в обесценивании чужих эмоций ("у других еще хуже", "ничего страшного") или в нежелании обсуждать сложные темы.

Особенно ярко это явление заметно в социальных сетях, где поощряется демонстрация только радостных моментов жизни.

Чем опасно подавление эмоций

Избегание негативных чувств только усиливает их влияние. Подавленные эмоции накапливаются, вызывают внутреннее напряжение и могут повысить риск развития тревожных или депрессивных состояний.

ВОЗ отмечает, что развитие эмоциональной грамотности, включая принятие всего спектра чувств, помогает предотвращать психические расстройства. Хроническая блокировка эмоций усиливает стрессовую нагрузку на организм, приводит к повышению уровня кортизола, что может способствовать проблемам с сердцем, сном и иммунитетом.

Почему возникает токсический позитив

Одной из причин формирования токсичного позитива является культурный запрет на проявление негативных эмоций: "нельзя злиться", "плакать – некрасиво", "жаловаться – это слабость". В результате человек не только подавляет свои чувства, но и начинает стыдиться их существования.

Отличие здорового оптимизма от токсичного позитива

Здоровый оптимизм – это готовность признать реальность и верить в лучшее будущее, а токсичный позитив – это отказ признавать сложные эмоции. Специалисты системы здравоохранения Великобритании считают, что поддержка и признание чувств других помогает снизить уровень тревоги и способствует восстановлению, особенно в кризисных ситуациях.

Как распознать токсичный позитив в себе

Иногда токсичный позитив становится внутренним механизмом газлайтинга: человек убеждает себя, что "не имеет права" на печаль или "слишком остро реагирует". Это только усиливает чувство вины и мешает самоподдержке.

Обратите внимание, если вы:

чувствуете вину за грусть или злость;

боитесь выглядеть "негативным";

автоматически утешаете других без настоящего сочувствия;

избегаете обсуждения сложных эмоций, переводя разговор.

Токсичный позитив часто становится автоматическим защитным механизмом, особенно если в прошлом человека игнорировали или обесценивали его чувства.

Как справиться с эмоциями без токсичного позитива

Британские специалисты советуют придерживаться таких принципов:

Позволяйте себе любые чувства: грусть, злость, тревога – нормальные части человеческого опыта. Признавайте эмоции других. Вместо советов просто скажите: "Я понимаю, что тебе тяжело". Обращайтесь за помощью к профессионалам, если самостоятельно пережить эмоции сложно.

Как защититься от токсичного позитива в общении

Если собеседник игнорирует ваши чувства или настойчиво призывает искать плюсы в сложной ситуации, стоит помнить:

Устанавливайте границы. Спокойно объясните, что ваши чувства важны и вам не хочется, чтобы их обесценивали. Например: "Спасибо за поддержку, но мне нужно это пережить, а не просто думать о хорошем".

Просите о конкретной помощи. Вместо общих советов попросите выслушать вас или оказать реальную поддержку, если она нужна.

Не вините себя за свои чувства. Токсичный позитив может вызвать стыд за негативные эмоции, однако испытывать разные чувства – это нормально.

Избегайте чрезмерной самокритики. Ваши эмоции – часть вашей жизни, и вы имеете право их переживать.