Насколько полезны суши и роллы: каких видов лучше избегать

Суши и роллы являются популярными блюдами японской кухни, основными ингредиентами которых являются рис, рыба, морепродукты, овощи и другие составляющие. Хотя роллы являются разновидностью суши, их часто рассматривают как отдельное блюдо.

Почему люди выбирают суши и роллы Возможно, из-за их скорости в приготовлении, приятный вкус или разнообразие, сообщает 24 Канал со ссылкой на health.

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Всего выделяют три основные категории:

Маки – роллы, где рис заворачивается вокруг начинки, например, лосося.

Темаки – роллы, которые скручивают вручную в форме конуса с нори, они напоминают маленькую шаурму.

Нигири – комочки риса с начинкой сверху.

В ресторанах нигири обычно называют суши, маки – роллами с одной начинкой, а варианты с несколькими ингредиентами – сложными роллами. Мы будем придерживаться такой же классификации.

Полезные свойства суши и роллов

На первый взгляд, суши и роллы выглядят как здоровая пища. Они содержат рис, рыбу, нори (прессованные водоросли) и овощи. Однако польза или вред зависят от состава каждого конкретного рецепта.

Рис

Для приготовления суши и роллов используют белый рис, к которому добавляют японский уксус, а иногда сахар и соль. Белый рис – это шлифованный вариант цельнозернового риса, который теряет часть витаминов, минералов и клетчатки во время обработки.

Из-за этого его питательная ценность снижается, а гликемическая нагрузка становится выше. Впрочем, белый рис может быть частью сбалансированного рациона, если сочетать его с другими полезными продуктами.

Нори

Нори состоят из высушенных водорослей и богаты витаминами A, C, группу B и фолиевую кислоту. Однако в них могут содержаться токсичные металлы, например, мышьяк и кадмий, а также аллергены амфиподы, которые опасны для людей с аллергией на ракообразных.

Рыба и морепродукты

Часто в суши и роллы добавляют лосось, который является источником белка, витамина D и омега-3. В целом морская рыба и морепродукты полезны для здоровья, а их регулярное потребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять две порции рыбы в неделю. В то же время важно помнить, что в некоторых видах рыбы, например в рыбе-меч или акуле, может содержаться ртуть.

Популярными ингредиентами также являются авокадо и огурец – полезные растительные продукты, которые являются частью здорового рациона.

Поэтому суши и роллы, в состав которых входят рыба, овощи и рис, можно считать частью здорового питания. Например, в маки с лососем (6 шт.) примерно 185 ккал, а в роллах с авокадо – около 166 ккал. Главное – не злоупотреблять количеством и не есть их слишком часто.

Менее полезные варианты

Некоторые популярные виды роллов, например "Филадельфия", содержат сливочный сыр, богатый насыщенными жирами и холестерином. Жареные в темпуре, запеченные роллы или варианты с соусами также более калорийные и менее питательные.

Несмотря на это, полностью отказываться от любимых блюд не стоит – если они появляются в рационе редко, вреда для здоровья они не нанесут.

Соевый соус, васаби и маринованный имбирь

Эти добавки обычно подают с суши и роллами. Они содержат много натрия, который в чрезмерном количестве может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому важно употреблять их умеренно.