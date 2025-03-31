Раньше, чем вы могли подумать: установили возраст, когда ускоряется старение мозга

Старение – это постепенный процесс, который происходит в течение жизни. Однако недавно ученые обнаружили, что мозг начинает стареть быстрее в определенном возрасте.

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые определили так называемый "критический возраст", когда старение мозга ускоряется, и предложили методы, которые могут замедлить этот процесс, информирует 24 Канал.

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Американские исследователи проанализировали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) более 19 тысяч человек. Этот метод позволяет детально изучить активность мозга и состояние его различных участков.

Что обнаружили ученые

Выяснилось, что старение мозга, которое включает деградацию нейронных сетей, начинает ускоряться примерно с 44 лет и продолжается до 67 лет. После этого процесс старения замедляется, и до 90 лет он проходит значительно медленнее.

Ученые также выяснили, что на молекулярном уровне ускоренное старение связано с пониженным восприятием инсулина нейронами.

Мы обнаружили критический период среднего возраста, когда мозг начинает испытывать дефицит энергии. Однако до того, как произойдет необратимое повреждение, есть возможность вмешательства,

– объяснила главный автор исследования Лилианна Мухика-Пароди.

Что помогает замедлить старение мозга

Исследователи также обнаружили, что определенный белок может помочь защитить мозг от быстрого старения. Он отвечает за транспорт кетонов – органических соединений, которые образуются при расщеплении жиров. Кетоны могут стать альтернативным источником энергии для мозга, когда глюкоза становится недоступной.

В среднем возрасте нейроны переживают метаболический стресс, и обеспечение альтернативным источником энергии может способствовать восстановлению их функций.

Перкспектива открытия

Команда проверила свою гипотезу на 101 человеке, давая им кетоны и глюкозу и проводя фМРТ-сканирование. У людей старшего возраста (60-79 лет) кетоны не имели значительного эффекта на мозг, как и у младших участников (20-39 лет). Однако положительные результаты наблюдались в группе среднего возраста (40-59 лет).

Для подтверждения эффективности этого метода замедления старения мозга необходимы дальнейшие исследования.