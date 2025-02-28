США окончательно остановили финансирование медицинских программ в разных странах: какие это будет иметь последствия

Администрация Дональда Трампа прекратила финансирование программ, направленных на борьбу с полиомиелитом, ВИЧ, малярией и с проблемами питания в разных странах мира.

Государственный департамент США разослал электронные письма многим организациям, включая лагеря беженцев, туберкулезные клиники и проекты вакцинации, сообщив о прекращении выделения средств, которые были критически важными для спасения жизней, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Новая политика США в отношении помощи

Это решение принято для удобства и в интересах правительства США,

– говорится в сообщении.

Остановка финансирования коснулась около 5800 проектов, которые финансировались через Агентство США по международному развитию (USAID). Это свидетельствует о завершении периода неопределенности, когда администрация Трампа заявляла о замораживании финансовой помощи для пересмотра ее эффективности. Теперь же любые надежды на возобновление американского финансирования окончательно исчезли.

Среди отмененных были даже те проекты, которые ранее считались жизненно необходимыми и не подпадали под замораживание по решению Государственного департамента.

Много людей умрет, и мы никогда не узнаем, сколько именно, потому что даже программы подсчета смертей сокращены,

– заявила доктор Кэтрин Кьобутунги, исполнительный директор Африканского центра исследований в области здравоохранения.

Какие программы отменили

Отмена коснулась таких программ:

Грант ЮНИСЕФ на 131 миллион долларов для иммунизации от полиомиелита, предусматривающий логистику и доставку вакцин детям. Контракт на 90 миллионов долларов с Chemonics для поставки сеток от малярии, тестов и лекарств, что могли защитить 53 миллионов человек. Проект FHI 360, направлен на выявление недоедания среди детей в Йемене, где из-за войны каждый пятый ребенок имел критически низкий вес. Основное финансирование Глобального фонда борьбы с туберкулезом, которое обеспечивало лекарствами около трех миллионов пациентов, включая 300 тысяч детей. Программы лечения ВИЧ, в частности те, что реализовывались Фондом педиатрического СПИДа Элизабет Глейзер, которые оказывали помощь 350 тысячам людей в Лесото, Танзании и Эсватине. Инициативы в Уганде для отслеживания случаев лихорадки Эбола и эпидемиологического наблюдения. Контракт на 34 миллиона долларов в Кении для обеспечения лечения и тестирования на ВИЧ и малярию. Приюты для жертв насилия в Южной Африке, которые оказывали помощь 33 тысячам женщин. Обеспечение доступа к воде для 250 тысяч человек в лагерях перемещенных лиц в Демократической Республике Конго. Программа в Нигерии, обеспечивавшая лечение от острого недоедания для 5,6 миллиона детей и 1,7 миллиона женщин. Закрытие этой программы создало непосредственную угрозу для жизни 60 тысяч детей.

Это лишь часть списка критически важных программ, которые обеспечивали выживание миллионов людей в мире. Администрация Трампа признала их уже "не приоритетными" для США.