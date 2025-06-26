Смерть новорожденного в Одессе: открыто производство, медики озвучили причину

Полиция начала расследование в связи со смертью новорожденной девочки в роддоме №5 в Одессе. В роддоме прокомментировали, что смерть произошла вследствие редкого осложнения –разрыва сосудов пуповины.

Полиция открыла производство

Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, передает 24 Канал. Отмечают, что с заявлением в милицию обратилась 25-летняя мать умершего ребенка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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В рамках расследования запланирован ряд экспертиз. Сейчас полиция квалифицировала дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Санкция статьи предусматривает максимум 3 года заключения.

Что говорят в роддоме

Директор медучреждения Игорь Шпак выразил соболезнования семье и объяснил, что, по предварительным выводам, речь идет о редком, но очень опасном осложнении – разрыв сосудов пуповины, что привело к острой асфиксии плода.

"В конце первого периода родов возник интернатальный дистресс плода – острая нехватка кислорода. Врачи оперативно приняли решение об экстренном кесаревом сечении. От момента фиксации страдания до извлечения ребенка прошло 15 минут", – объяснил он.

По результатам патологоанатомического исследования, ребенок умер еще в утробе матери в результате острой асфиксии, связанной с кровотечением из поврежденных сосудов пуповины.

Шпак отметил, что подобное осложнение невозможно предсказать с помощью УЗИ. Поскольку, по его словам, длина пуповины не подлежит визуализации, а сам разрыв – редкий и стремительный процесс, который часто имеет фатальные последствия.

В роддоме сообщили, что сейчас продолжается внутреннее расследование от Департамента здравоохранения. Его результаты будут переданы семье.

Что известно о трагедии

Ранее 25-летняя Елена Бойко, которая потеряла дочь, обнародовала собственную версию событий. Она утверждает, что беременность проходила без осложнений, анализы были в норме, а трагедии предшествовал мучительный внутренний осмотр в роддоме.

Женщина рассказывает, что после осмотра у нее на следующий день началось кровотечение. По ее словам, врач заверила, что это – "отошли воды", и она приехала в роддом. Схватки были сильными, и Елена просила о кесаревом сечении, но, как она утверждает, ей отказали.

По словам Елены, после операции врачи сообщили, что ребенка спасти не удалось. Позже ей объяснили, что сосуды пуповины были расположены неправильно, а ее длина составляла всего 21 сантиметров, из-за чего и произошел разрыв.