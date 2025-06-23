Начали фиксировать первые случаи рака легких у курильщиков вейпа

В США произошел необычный и тревожный медицинский случай, который может существенно изменить отношение общества к вейпингу. Специалисты медицинского центра AtlantiCare из Нью-Джерси опубликовали историю 51-летнего пациента, который умер от особо стремительной формы рака легких.

Врачи подозревают, что длительное увлечение электронными сигаретами могло сыграть решающую роль в развитии смертельной патологии, несмотря на то, что мужчина бросил курить обычные сигареты более десяти лет назад, пишет 24 Канал со ссылкой на American Journal of Case Reports.

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Агрессивный рак легких

По данным медиков, пациент употреблял традиционные сигареты примерно десять лет, а затем полностью перешел на электронные устройства – его "вейперский стаж" превышал 11 лет. В течение этого времени мужчина регулярно проходил медицинские обследования, и последний рентген не выявлял отклонений.

Однако в 2020 году его состояние резко ухудшилось: появились кровохарканье, сильная одышка, потеря веса и боли в груди. Диагноз был крайне тяжелым – немелкоклеточный рак легких, а именно быстро прогрессирующая плоскоклеточная карцинома. На момент обращения опухоль уже поразила сердце, что сделало невозможным хирургическое лечение. Экстренная химиотерапия не помогла – мужчина умер через три месяца.

Авторы публикации отмечают, что пока невозможно доказать прямую причинно-следственную зависимость между вейпингом и развитием этого вида рака. Однако случай вызывает серьезное беспокойство среди специалистов.

Безопасность вейпинга

Ранее в США уже фиксировались серьезные поражения легких, связанные с использованием электронных сигарет. В 2019 году тысячи американцев пострадали из-за токсичных добавок в жидкостях с ТГК – основным психоактивным компонентом каннабиса.

Также известно, что ароматизаторы для электронных сигарет способны провоцировать редкие заболевания дыхательной системы. Однако впервые речь идет о возможной связи между вейпингом и возникновением именно рака легких.

Пока что крупные исследования не подтверждают повышенного риска онкологии у тех, кто никогда не курил табак, но использует вейпы. Согласно имеющимся данным, парение действительно наносит организму меньший вред, чем курение обычных сигарет.

В то же время специалисты настаивают на необходимости дальнейших исследований – чтобы выяснить, какие компоненты пара могут иметь канцерогенные свойства и как они влияют на организм в долгосрочной перспективе.

Особенно настораживает врачей тот факт, что пациент был относительно молодым (преимущественно такие диагнозы случаются у людей старше 65 лет), болезнь развивалась молниеносно, а других очевидных факторов риска у мужчины не было.

Этот случай заставляет снова задуматься о потенциальных рисках даже современных альтернатив курению. Медики предостерегают: даже если вы давно отказались от табака, вейпинг может иметь опасность для здоровья.