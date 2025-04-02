108 лет жажды жизни: испанка раскрыла рецепт долголетия и назвала обязательный обеденный напиток
- 108-летняя испанка Эсперанса Кортиньяс ежедневно выпивает кофейный ликер, играет в карты, танцует и ведет активную социальную жизнь.
- Ее секреты долголетия включают ежедневную активность, умеренное питание, жизнерадостность, уход за собой и сохранение внутренней искры.
108-летняя жительница Испании Эсперанса Кортиньяс, несмотря на почтенный возраст, ведет активную социальную жизнь и делится собственным рецептом долголетия. Женщина ежедневно выпивает рюмку кофейного ликера, играет в карты, танцует по воскресеньям. Она поделилась секретами здоровья.
Любимым ежедневным ритуалом женщины является бокал местного кофейного ликера перед обедом. Она рассказала в интервью радиостанции COPE, что своими секретами здоровья считает ежедневную активность, умеренное питание и жизнерадостность, информирует 24 Канал.
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Распорядок дня долгожительницы
Эсперанса придерживается устойчивого распорядка: около часа – обед, обязательно с местным кофейным ликером. Затем – короткий отдых без сна, и – встречи с друзьями. Где-то в четыре она уже в доме для пенсионеров, где ее ждут партии в карты, смех и живой разговор.
"Я люблю движение, люблю людей, люблю жизнь", – говорит Эсперанса. Женщина каждое воскресенье занимается танцами.
Вечером – обязательно стакан молока, немного радио или телевизора, и сон – крепкий, спокойный. Спать она ложится около 23:00.
Танцы и уход за собой – обязательны
Философия жизни Эсперансы проста, чтобы чувствовать себя здорово – следует много двигаться, работать, не ныть, есть с умом, но без фанатизма – овощи, фрукты, все понемногу. И главное – не терять внутреннюю искру.
Ежедневная забота о себе – это тоже часть стиля женщины. Прическа, помада, красивый наряд и она готова к новым встречам. Рассказывает, что ее часто узнают на улице, здороваются, улыбаются.
Жизнь – это подарок
Этой весной Эсперанса даже преодолела 5-часовое путешествие поездом в Аликанте, чтобы увидеться с дочерью.
"Жизнь – это подарок. Если ты имеешь силы улыбнуться, пойти в люди и не потерять интереса к миру – ты уже побеждаешь", – убеждена Эсперанса.
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