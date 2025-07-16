Задолго до появления симптомов: обнаружили новый способ диагностики болезни Паркинсона

Традиционно диагноз болезни Паркинсона устанавливается уже на стадии, когда у человека проявляются заметные двигательные нарушения, и процесс лечения усложняется. Но совсем недавно международная команда ученых предложила принципиально новый способ выявлять болезнь еще до появления явных симптомов.

Болезнь Паркинсона – вторая по распространенности среди нейродегенеративных заболеваний, и по оценкам специалистов, сегодня с ней живут более 6 миллионов человек во всем мире. Причем, по прогнозам неврологов, всего через одно поколение эта цифра может удвоиться, пишет 24 Канал со ссылкой на npj Parkinson's Disease.

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Поэтому поиск простых, надежных и, главное, ранних диагностических инструментов – одна из важнейших задач современной медицины. Ведь именно на ранних стадиях заболевания лечение способно существенно замедлить его развитие и улучшить качество жизни пациентов.

В чем суть нового метода?

В исследовании, проведенном учеными из Университета Манчестера (Великобритания) и Университета Инсбрука (Австрия), участвовали 83 человека, среди которых были как пациенты с болезнью Паркинсона, так и здоровые добровольцы, а также люди с редким нарушением сна – расстройством поведения в фазе быстрого сна (RBD).

Это состояние встречается в основном у пожилых людей и часто является предвестником нейродегенеративных заболеваний. Пациенты с RBD иногда ведут себя шумно во сне – разговаривают, делают движения, а их сновидения отличаются яркостью.

Для эксперимента исследователи взяли мазки с верхней части спины участников с помощью стерильных марлевых тампонов, чтобы собрать кожное сало – секрет, выделяемый сальными железами кожи. Полученные образцы проанализировали с применением масс-спектрометрии – высокоточного метода, позволяющего выявить мельчайшие различия в химическом составе.

Какая точность?

Оказалось, что профиль кожного сала у пациентов с болезнью Паркинсона существенно отличается сразу по 85 показателям от профиля здоровых участников. Интересно, что и у людей с RBD наблюдались изменения, правда, выражены слабее.

Этот результат подтверждает: болезнь Паркинсона оставляет свой химический "отпечаток" в организме задолго до появления первых клинических признаков. Хотя метод требует дальнейших исследований и подтверждений в более масштабных выборках, ученые уже сейчас говорят о его огромном потенциале для ранней диагностики заболевания.