Крупнейшее исследование поставило точку в спорах о влиянии вейпа на здоровье
- Исследование подтвердило связь между использованием электронных сигарет и развитием хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).
- Пользователи вейпов имеют повышенный риск гипертонии, но относительно меньше вреда по сравнению с курильщиками табака.
- Исследование требует дальнейшего изучения долгосрочных последствий использования электронных сигарет.
Медики неоднократно отмечали опасное влияние вейпинга на легкие. Недавнее исследование, которое является одним из самых масштабных по оценке рисков электронных сигарет для здоровья, подтвердило, что их использование связано с развитием хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).
Работа, которая освещает влияние вейпинга на организм, была опубликована в научном журнале Nicotine & Tobacco Research. Исследование объединило усилия ученых из Университета Джонса Хопкинса и ряда других университетов США и охватило почти 250 тысяч участников, передает 24 Канал.
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Новое исследование вейпа
Участников исследования разделили на группы в зависимости от их привычек: пользователи исключительно электронных сигарет (3164 человека), курильщики обычных сигарет (33 778 человек), те, кто совмещал оба способа (8316 человек), а также полностью некурящие (203 932 человека).
В течение четырех лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья участников и фиксировали новые диагнозы, учитывая такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность и индекс массы тела. В ходе наблюдений было выявлено:
- 23 745 новых случаев гипертонии;
- 13 179 случаев сахарного диабета второго типа;
- 7 925 случаев ХОБЛ;
- 9 801 случай сердечной недостаточности;
- 6 139 случаев атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.
Вейпы и электронные сигареты вредят легким
Анализ данных показал, что пользователи вейпов имеют значительно более высокий риск развития ХОБЛ по сравнению с некурящими. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание занимает четвертую строчку среди ведущих причин смертности в мире, забрав около 3,5 миллиона жизней в 2021 году.
Кроме того, среди пользователей электронных сигарет в возрасте от 30 до 70 лет был зафиксирован повышенный риск гипертонии. Однако исследование не выявило связи между вейпингом и другими указанными заболеваниями.
В противовес этому, у курильщиков традиционных сигарет была выявлена значимая корреляция со всеми указанными патологиями. Похожие результаты были получены среди тех, кто совмещал курение с вейпингом, причем их риски оказались даже выше, чем у тех, кто курил исключительно табачные изделия.
Несмотря на то, что результаты исследования показывают, что вейпинг наносит организму меньше вреда по сравнению с курением табака или их сочетанием, специалисты акцентируют на выявленной связи с ХОБЛ и гипертонией. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований долгосрочных последствий использования электронных сигарет.
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