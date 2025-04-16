Во Львове провели редкую операцию новорожденному с тяжелым пороком сердца

Во Львове медики спасли жизнь младенцу с одним из самых сложных врожденных пороков сердца. Мальчику провели уникальную операцию Норвуда – одно из самых сложных хирургических вмешательств в мировой медицине.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, передает 24 Канал. Отмечают, что врачи заподозрили патологию еще до рождения – во время планового пренатального скрининга УЗИ-специалисты заметили, что сердце ребенка развивается неправильно.

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Обследование ребенка еще начали в утробе

Беременную направили в Больницу святого Николая, где специалисты подтвердили сложный диагноз – синдром гипоплазии левых отделов сердца.

У мальчика обнаружили тяжелый порок сердца / Фото Первого медобъединения Львова

Это один из самых тяжелых врожденных пороков: левая часть сердца не выполняет свои функции, поэтому организм не получает достаточно кислорода. Без операции дети с такой патологией не выживают после рождения,

– рассказали в медучреждении.

Рождение малыша и операция

Мальчик, которого назвали Нестором, появился на свет на 41-й неделе. Первые шесть дней он провел в реанимации, а на седьмой – команда под руководством заведующего отделением кардиохирургии Александра Ячника провела ему операцию Норвуда.

Справочно. Это вмешательство предусматривает, что правая часть сердца берет на себя функцию левой, обеспечивая кровообращение по всему телу.

Операция маленького Нестора прошла успешно / Фото Первого медобъединения Львова

Операция длилась 7 часов и прошла успешно. Впереди у Нестора еще несколько этапов лечения, чтобы полностью скорректировать сердечный порок.