Жила с ощущением кома в горле: во Львове прооперировали женщину с редкой патологией

Во Львове хирурги Первого медобъединения успешно прооперировали пациентку с редкой патологией пищевода – ахалазией кардии. Вмешательство провели с использованием роботизированной системы Da Vinci.

Женщина 10 лет страдала от симптомов

Пациенткой стала 66-летняя жительница Хмельницкой области Валентина, которая годами страдала от надоедливых симптомов – изжоги, спазмов и болезненных ощущений при глотании, рассказали в Первом медицинском объединении Львова, передает 24 Канал.

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Состояние женщины постепенно ухудшалось – добавились тошнота, рвота. За месяц до госпитализации она потеряла 8 килограммов. Только после того, как настояли родные, Валентина обратилась к врачам.

Еда не попадала в желудок

Диагноз оказался серьезным – из-за нарушения работы мышечного клапана между пищеводом и желудком пища не могла нормально попадать в желудок, накапливалась и растягивала пищевод. Его диаметр увеличился более чем вдвое – до 7 сантиметров вместо нормы в 3 сантиметра.

Пища не попадала в желудок / Фото Первого медобъединения Львова

Операцию провел профессор Андрей Стасишин, один из немногих украинских специалистов с опытом лечения ахалазии. Его команда ежегодно проводит до десяти подобных вмешательств, используя роботизированную систему Da Vinci.

Мы выполнили операцию Геллера – рассекли мышцы пищевода и желудка, чтобы облегчить прохождение пищи, а также сформировали манжету со дна желудка для профилактики рефлюкса,

– рассказал хирург.

Вмешательство провели с помощью робота Da Vinci / Фото Первого медобъединения Львова

Какой прогноз и состояние женщины сейчас

Благодаря высокой точности и минимальной инвазивности роботизированной хирургии Валентина уже на второй день поехала домой. По словам врачей, она быстро восстановится и сможет вернуться к полноценной жизни без ограничений в питании.

Состояние Валентины значительно улучшилось / Фото Первого медобъединения Львова

К слову, это уже не первый случай, когда львовские медики демонстрируют высокий уровень мастерства. Ранее они стали первыми в Украине, кто провел с помощью Da Vinci уникальную операцию на младенце, сформировав желчевыводящие пути. Без нее ребенок мог не дожить до года.