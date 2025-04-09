Как мозг влияет на иммунитет во время голодания

Новое исследование Манчестерского университета переворачивает представление о том, как иммунная система реагирует на голодание. Ученые выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет не только недостаток питательных веществ, но и работа мозга.

Оказалось, что гипоталамус – участок мозга, который контролирует аппетит – может запускать изменения в иммунной системе даже при условии, что тело не находится в реальном состоянии голода. Исследователи опубликовали выводы в журнале Science Immunology, передает 24 Канал.

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Детали исследования

В ходе эксперимента мышам искусственно активировали нейроны, которые сигнализируют о голоде. В результате иммунная система реагировала так же, как при настоящем голодании: в крови уменьшалось количество воспалительных клеток, что указывает на быстрое приспособление организма.

Это открытие может стать прорывом в лечении воспалительных заболеваний, синдрома истощения при онкологии, а также объясняет связь между ожирением и хроническим воспалением.

"Наше тело реагирует не только на то, что мы едим, но и на то, как мозг воспринимает эти сигналы. Это подтверждает глубокую связь между психикой и физиологией", – отмечает руководитель исследования доктор Джузеппе Д'Агостино.

Профессор иммунологии Мэтт Хепворт добавил также, что теперь ученые могут лучше понять, как управлять этим "мозговым переключателем" - и использовать его для лечения не только физических, но и психических расстройств.