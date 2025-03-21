Деменция в 30 лет: молодой человек с болезнью Альцгеймера рассказал о первых симптомах

Австралийский блогер, отец двоих детей, поделился своей историей о том, как в 30 лет у него начали появляться первые признаки деменции. Через несколько лет ему диагностировали болезнь Альцгеймера с ранним началом.

Согласно его рассказу, сначала ярко выраженных симптомов почти не было, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Ранняя деменция

Могу сказать, что единственное, что я тогда замечал, – это проблемы с памятью,

– признался мужчина.

Он осознал, что что-то не так, когда однажды сел смотреть фильм, а его девушка напомнила, что они уже видели эту ленту месяц назад. При этом мужчина совсем не помнил этого, и даже финал фильма показался ему полной неожиданностью.

Со временем симптомы болезни начали усиливаться. Фрейзер отметил, что провалы в памяти стали серьезнее, особенно когда речь шла о воспоминаниях, связанных с дочерьми. Постепенное снижение когнитивных функций также сказалось на его способности анализировать и осмысливать информацию.

"Я понял, что мыслю теперь менее глубоко. Информация уже не обрабатывается так, как раньше", – признался австралиец.

Фрейзер рассказывает о симптомах деменции: смотреть видео

Как жить с деменцией

Один из самых тревожных моментов произошел, когда Фрейзер забыл, что его дочь-подросток предупреждала о своем походе в кино. Мужчина не смог с ней связаться, запаниковал, начал звонить ее друзьям и даже хотел обращаться в полицию. В конце концов дочь позвонила сама и напомнила, что уже неоднократно рассказывала о своих планах.

Чтобы лучше справляться с такими ситуациями, Фрейзер вместе с дочерьми разработал простую, но эффективную систему. Теперь дети всегда пишут ему сообщение каждый раз, когда выходят из дома, даже если предварительно уже говорили об этом лично.

Болезнь Альцгеймера с ранним началом встречается редко и чаще всего диагностируется у людей старше 65 лет. Однако история Фрейзера подчеркивает важность внимательного отношения к первым признакам этого недуга даже в молодом возрасте.