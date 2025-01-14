Временная нетрудоспособность: как и когда возможно продление после реформы МСЭК
Согласно новым стандартам оценки ежедневного функционирования, которые вводятся вместо медико-социальной экспертизы, пациенты с длительной временной нетрудоспособностью должны проходить оценку для продолжения их статуса нетрудоспособности.
Согласно действующему законодательству, врач, ведущий пациента, формирует направление на оценивание в нескольких ситуациях, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает 24 Канал.
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Когда нужно проходить оценивание трудоспособности
Продолжительность нетрудоспособности: если она длится непрерывно 120 дней или в сумме 156 дней, учитывая перерывы.
Характер болезни: в случаях стойкого или необратимого заболевания, при котором прогноз лечения не предусматривает возможность полного выздоровления.
Особые состояния здоровья: при наличии серьезных медицинских вмешательств или болезней, предусмотренных нормативными актами.
Туберкулез: для пациентов с туберкулезом направление на оценку подается после 10 месяцев нетрудоспособности.
Как проходит процесс оценивания
- Анализ здоровья. После достижения указанных сроков врач осматривает медицинскую документацию пациента, а также его состояние, включая результаты обследований и прогнозы.
- Направление на оценивание. Если необходимо определить дальнейшую работоспособность или состояние здоровья, врач инициирует подачу электронного направления для оценки экспертной командой.
- Оценивание экспертами. Экспертные команды сначала рассматривают дела, исследуют медицинские документы, анамнез и прогнозы заболевания.
После оценки команда принимает одно из следующих решений:
- Установление инвалидности: если состояние здоровья пациента не позволяет восстановление трудоспособности.
- Продолжение временной нетрудоспособности: если прогноз на выздоровление является положительным.
- Завершение временной нетрудоспособности: если нет оснований для дальнейшего продолжения.
Выписка из решения экспертной команды передается пациенту и направляется врачу для дальнейшего оформления очередного медицинского заключения.