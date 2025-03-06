В Канаде, чтобы восстановить зрение пациенту, имплантировали зуб в глаз

В Канаде Бренту Чепмену из Северного Ванкувера, который потерял зрение в 13 лет из-за редкой аутоиммунной реакции, удалось восстановить зрение с помощью новой медицинской процедуры. Мужчина перенес около 50 операций в течение своей жизни, но ни одна из них не дала стабильного результата.

Имплантация зуба в глаз

Редкая операция, известная как остео-одонто-кератопротезирование (ООКП), включает несколько этапов. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Сначала врачи удаляют зуб (обычно клык), создают в нем отверстие и вставляют маленькую пластиковую линзу. Затем этот имплантат временно помещают под кожу щеки, где он "созревает" несколько месяцев.

Далее поврежденную роговицу заменяют трансплантатом из ткани щеки, а имплантированный зуб с линзой устанавливают в глаз.

Пациент не верил, что зрение удастся восстановить

В начале Чепмен был скептически настроен относительно этой методики, но после того, как пообщался с женщиной из Австралии, которая уже пережила такую операцию, изменил свое мнение. Она была слепой на протяжении 20 лет, но после операции вернула зрение и даже начала кататься на лыжах.

Эта операция была проведена в Канаде впервые, хотя в других странах ее практикуют еще с XX века. Пионером метода стал итальянский хирург Бенедетто Стрампелли в 1960-х годах.

По словам медиков, хотя операция является сложной, она показывает высокие результаты. Согласно исследованию 2022 года, 94% пациентов сохраняют зрение даже через 27 лет после операции. Однако из-за возможных осложнений этот метод применяют только на одном глазу.

Справочно. Сегодня ООКП используют в 10 странах мира, и врачи надеются, что успех операций в Канаде позволит сделать эту технологию более доступной для людей, страдающих тяжелой слепотой.