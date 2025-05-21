Еще 5 минут: почему лучше не откладывать будильник

Многие узнают эту ситуацию: звонит будильник, рука автоматически тянется к кнопке "Отложить на 10 минут", и мы снова погружаемся в сон. Кажется, такой бонус - отличный способ немного продлить утро. Но действительно ли это полезно?

По данным исследования специалистов, больше половины людей используют функцию отложенного сигнала во время пробуждения. В среднем каждое утро тратится около 10,8 минут на так называемый "фрагментированный сон" до окончательного пробуждения. Но эксперты отмечают: эта привычка может навредить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.

Также на тему Уменьшает риск смерти вдвое: нашли простой способ улучшить здоровье

Как часто люди откладывают будильник

В исследовании участников разделили на три группы по частоте использования функции "отложить":

Редко – 1 – 2 раза, примерно 3 минуты дополнительного сна;

Средне – 2 – 3 раза, более 6 минут;

Часто – до 4 раз, что составляет до 20 минут полусонного состояния между пробуждением и сном.

Женщины чаще мужчин пытаются "доспать": в среднем они используют повторный сигнал 2,5 раза, мужчины – 2,3. К тому же у женщин суммарное время такого сна больше – 11,5 против 10,2 минуты. Это может быть связано с повышенной утомляемостью и частыми нарушениями сна, в частности из-за домашних обязанностей.

В будние дни откладывают подъем чаще – 2,5 раза, тогда как в выходные – 2,3. Причина – необходимость рано вставать для работы или учебы. На выходных многие люди вообще не ставят будильник.

Количество сна также имеет значение. Те, кто спит меньше 5 часов, почти не откладывают пробуждение – времени на это просто нет. А вот среди тех, кто спит более 9 часов, повторное нажатие будильника встречается чаще – до 4 раз за утро.

Географические различия тоже заметны:

В Швеции среднее количество нажатий – 2,7, а общее время "досыпа" – 11,7 минут.

В США и Германии – около 2,5 раз.

В Японии и Австралии – 2,2 раза, но японцы "доспят" только 9,2 минуты.

Зимой эта привычка проявляется еще чаще – особенно в декабре (2,62 нажатия и 11,83 минуты сна в северных широтах), а в южном полушарии – в июле. Причина – длительные, темные утра, из-за которых сложнее проснуться.

Время отхода ко сну и пробуждения также влияет на эту привычку. Люди, которые ложатся спать раньше 20:00, почти не используют функцию отложения. Те же, кто засыпает после 22:00, могут откладывать пробуждение до 5 раз, затягивая свое окончательное пробуждение еще на 26 минут. А те, кто просыпается после полудня, нажимают "отложить" до 7 раз, оставаясь сонными до 37,6 минуты.

Почему нельзя откладывать будильник

Главный вывод: регулярный график сна снижает потребность в дополнительном досыпании. Те, кто придерживается стабильного распорядка, реже откладывают подъем (5–6 раз), в отличие от "сов", которые могут нажимать на кнопку до 7 раз и более.

В последние часы перед пробуждением преобладает быстрый сон. Повторное нажатие будильника прерывает важные фазы сна, оставляя лишь поверхностный и некачественный отдых,

– отмечает эксперт по сну Ребекка Роббинс.

Эксперты советуют: лучше ставить будильник на то время, когда действительно нужно вставать, и сразу просыпаться. Хотя короткая дремота может показаться приятной, частое отложение прерывает фазы сна, из-за чего мы становимся менее бодрыми и внимательными. Ваш организм будет благодарен, если вы проснетесь с первым звонком будильника.