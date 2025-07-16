Куриный бульон против простуды: насколько эффективно это блюдо

Веками тарелка куриного супа считалась проверенным способом облегчить течение простуды и гриппа. Но действительно ли это блюдо помогает быстрее выздороветь, или его эффект - лишь дань традициям?

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты провели систематический анализ современных научных данных, оценивая влияние куриного супа на острые респираторные инфекции – ОРВИ, грипп и даже COVID-19, пишет 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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Как происходило исследование бульона?

Из более 10 000 опубликованных работ ученые отобрали четыре качественных исследования, в которых в целом приняли участие 342 человека. Итоги оказались неожиданными: у тех, кто регулярно ел куриный суп во время болезни, симптомы проходили на 2,5 дня быстрее по сравнению с участниками контрольной группы.

Кроме того, суп заметно облегчал такие проявления, как заложенность носа, боль в горле и общая слабость. Анализы показали и снижение уровней воспалительных маркеров IL-6 и TNF-α у любителей супа.

Почему куриный бульон помогает выздоравливать

Секрет пользы куриного супа заключается не только в его согревающих свойствах. В составе блюда часто присутствуют продукты с выраженными антимикробными и противовоспалительными качествами – например, чеснок, лук, свежая зелень.

Теплый бульон способствует разжижению слизи, облегчает дыхание и смягчает раздраженное горло. Дополнительно суп ассоциируется с домашней заботой, что также помогает легче переносить болезнь.

Исследователи подчеркивают: несмотря на ощутимый положительный эффект, суп не является универсальным лекарством. Лучший результат достигается в сочетании с полноценным отдыхом и достаточным потреблением жидкости. В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие именно ингредиенты делают суп особенно эффективным в борьбе с простудой.