Эти продукты за 12 недель улучшат работу сердца и снизят холестерин

Регулярное употребление нута или черных бобов положительно влияет на здоровье. Если заменить белый рис на бобовые, в организме снизятся воспалительные процессы и уровень общего холестерина.

Об этом свидетельствует новое 12-недельное исследование, участие в котором приняли добровольцы с преддиабетом. И хотя исследование было небольшим и краткосрочным, оно достаточно перспективное. Предварительные результаты представили на конференции NUTRITION 2025 Американского общества питания в Орландо. Выводы пока не опубликованы, передает 24 Канал со ссылкой на Medical News Today.

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Предиабет и питание

Преддиабет – это состояние, когда уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще не достигает границ для установления диагноза "диабет 2 типа". Если вовремя отреагировать, преддиабет можно повернуть вспять.

Поскольку питание играет ключевую роль в развитии диабета, ученые все чаще исследуют, какие конкретные изменения в рационе могут помочь.

Как проводили исследование

В эксперименте приняли участие 72 человека с преддиабетом, которых разделили на три группы, каждая из которых ежедневно в течение 12 недель потребляла по 1 стакану одного из продуктов: белого риса, нута или черных бобов.

В начале исследования, через 6 и 12 недель у участников брали кровь для оценки таких показателей:

Холестерин ЛПВП (HDL) – "хороший" холестерин;

Холестерин ЛПНП (LDL) – "плохой" холестерин;

C-реактивный белок и интерлейкин-6 (IL-6) - маркеры воспаления;

Глюкоза крови и обмен сахара.

Что обнаружили ученые

В группе, которая потребляла нут, через 12 недель наблюдалось существенное снижение общего холестерина. Тогда как участники, которые ели черные бобы, имели более низкий уровень воспалительного маркера IL-6.

Группа с белым рисом неожиданно также показала снижение уровня "плохого" холестерина, хотя причина этого пока непонятна. Однако изменений в метаболизме глюкозы не зафиксировали ни в одной из групп.

Ученые отметили, что важно продолжать работу, в частности, изучать взаимосвязь между питанием, метаболическим здоровьем и микробиомом кишечника.