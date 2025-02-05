Почему некоторые люди чувствуют себя плохо из-за запахов духов

Запах духов способен не только вызывать положительные эмоции, но и влиять на общее состояние организма: он может стать причиной тошноты и головной боли.

Чем больше ароматических молекул проникает в нос, тем насыщеннее и продолжительнее ощущение запаха. Однако рецепторы обоняния постепенно адаптируются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical News Today.

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Например, человек, который регулярно пользуется духами, перестает чувствовать их аромат и начинает наносить на себя чрезмерное количество духов. В лифте с таким человеком запах может быть настолько интенсивным, что вызывает раздражение слизистой носа, а его шлейф будет преследовать даже на улице.

Духи могут вызывать аллергию

Состав духов включает комбинацию ароматических веществ, которые у некоторых людей могут вызвать аллергические реакции. Симптомы проявляются в виде кожных высыпаний, зуда, слезотечения, затрудненного дыхания, головных болей и даже тошноты.

Существует перечень из 26 веществ, которые чаще всего вызывают аллергию на духи и косметику, среди них перуанский бальзам, дубовый мох, цитронелла. Чтобы подтвердить аллергию на духи, проводят специальные тесты под наблюдением аллерголога.

Аллергия на ароматические вещества встречается у 1 – 3% людей. Если она проявляется, необходимо отказаться от духов и подобрать средства без аллергенных компонентов.

Повышенная чувствительность к запахам

Иногда даже слабые ароматы могут провоцировать дискомфортные ощущения: тошноту, слабость, мышечные боли, учащенное сердцебиение. В этом случае речь идет об идиопатической непереносимости окружающей среды (ИННС) – состояние, при котором нет конкретной болезни или аллергии, но запахи вызывают ухудшение самочувствия.

Люди с ИННС реагируют не только на духи, но и на бытовую химию, промышленную химию, новые ковры, автомобильные выбросы, пары бензина и дым сигарет. Симптомы возникают даже при минимальной концентрации веществ и не связаны с их токсическим воздействием.

Чаще всего ИННС встречается у взрослых женщин. Кроме того, у людей с такой повышенной чувствительностью к запахам часто наблюдаются депрессивные состояния. Причины развития ИННС до сих пор не понятны, а эксперименты пока что не помогают воспроизвести симптомы. Например, в одном исследовании участники, включая людей с ИННС, дышали воздухом с примесью растворителей или без запахов – реакция обеих групп оказалась одинаковой.

ИННС не является официальным медицинским диагнозом. Нет точных критериев или методов обследования для его установления. Однако, если ароматические и химические вещества ухудшают самочувствие, любые духи могут стать раздражителем.

Нарушение обоняния

Чувствительность к запахам у людей разная: кто-то остро воспринимает ароматы, а кто-то – наоборот. Если обоняние становится слишком сильным, это состояние называется гиперосмией.

Причинами гиперосмии могут быть врожденные особенности, беременность или заболевания нервной системы (например, рассеянный склероз, эпилепсия, мигрень, болезнь Лайма). Также резкая чувствительность к запахам может развиться при отравлении тяжелыми металлами, такими как ртуть или свинец.

Гиперосмия может быть избирательной. Например, при мигрени человек может остро реагировать именно на запах духов во время приступа. Однако в другое время он может спокойно воспринимать те же ароматы.

После перенесенного COVID-19 у некоторых людей развивается паросмия – искажение запахов, когда привычные ароматы начинают казаться неприятными. Например, духи могут пахнуть канализацией, а курица – резиной. Также может возникать фантосмия – ощущение запахов, которых фактически нет, обычно неприятных, таких как тухлые яйца или дым сигарет.

Что делать, если от запахов плохо если от запахов плохо

Если чувствительность к запахам повышена с детства или приобрела хронический характер, важно избегать контакта с ними:

избегать посещения парфюмерных магазинов;

выбирать косметику и бытовую химию без ароматизаторов;

при необходимости использовать респиратор или маску;

попросить близких отказаться от использования средств с сильным ароматом;

если проблема связана с работой, обсудите ее с руководством: например, смените мыло в туалете или избегайте близкого контакта с коллегами, которые используют интенсивные ароматы.

При изменении обоняния рекомендуется обратиться к врачу. Специалист сможет выяснить причины повышенной чувствительности к запахам и дать рекомендации.