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Здоровье 24 Здоровая жизнь Почему вес увеличивается, даже если вы едите мало – врач дала существенные советы
23 февраля, 09:02
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Почему вес увеличивается, даже если вы едите мало – врач дала существенные советы

Анастасия Лукашевская

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на ограничения в питании, их вес продолжает расти. Часто причина этого явления не рацион, а хронический стресс, который запускает сложные гормональные процессы в организме.

Как стресс влияет на вес

В ответ на стресс наш организм вырабатывает гормон кортизол, который регулирует работу надпочечников. Если стресс становится постоянным, уровень кортизола остается повышенным, что создает дополнительную нагрузку на организм. объяснила врач-эндокринолог, диетолог Светлана Павлюк, информирует 24 канал.

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Высокий кортизол провоцирует:

  • Инсулинорезистентность (ИР) – состояние, при котором клетки перестают нормально реагировать на инсулин, что приводит к накоплению жировых запасов.
  • Увеличение висцерального жира – жировых отложений в области живота, которые являются опасными для здоровья.
  • Повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение – следствие постоянного напряжения организма.
  • Проблемы со сном – кортизол делает его поверхностным, что усиливает усталость и еще больше повышает уровень стресса.

Важно! Если вы узнали в этих симптомах себя, стоит обратить внимание на уровень кортизола и способы его снижения.

Как нормализовать уровень кортизола

Поскольку стресс непосредственно влияет на обмен веществ, важно научиться давать организму достаточно отдыха. Вот рекомендации, которые помогут снизить уровень кортизола и упростить процесс контроля веса:

  • Ограничьте информационный поток перед сном – откажитесь от новостей и социальных сетей, во избежание перегрузки мозга.
  • Внедрите ритуалы расслабления – вечерние прогулки, теплые ванны с магниевой солью или медитации помогут снизить напряжение.
  • Давайте себе право на отдых – выходные и отпуск должны быть временем для перезагрузки, а не нагромождения бытовых дел.
  • Найдите приятную физическую активность – массаж, танцы, плавание или йога помогут снизить уровень стресса.
  • Добавьте витамины и адаптогены – особенно важны магний, витамины группы В и витамин С, которые поддерживают работу нервной системы и надпочечников.
  • Научиться отдыхать – это важный навык, который поможет вам не только чувствовать себя лучше, но и эффективнее контролировать свой вес. Когда уровень кортизола стабилизируется, организм начнет работать более слаженно, и возможно, жесткие диеты больше не будут необходимы.

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