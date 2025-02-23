Почему вес увеличивается, даже если вы едите мало – врач дала существенные советы

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на ограничения в питании, их вес продолжает расти. Часто причина этого явления не рацион, а хронический стресс, который запускает сложные гормональные процессы в организме.

Как стресс влияет на вес

В ответ на стресс наш организм вырабатывает гормон кортизол, который регулирует работу надпочечников. Если стресс становится постоянным, уровень кортизола остается повышенным, что создает дополнительную нагрузку на организм. объяснила врач-эндокринолог, диетолог Светлана Павлюк, информирует 24 канал.

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Высокий кортизол провоцирует:

Инсулинорезистентность (ИР) – состояние, при котором клетки перестают нормально реагировать на инсулин, что приводит к накоплению жировых запасов.

Увеличение висцерального жира – жировых отложений в области живота, которые являются опасными для здоровья.

Повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение – следствие постоянного напряжения организма.

Проблемы со сном – кортизол делает его поверхностным, что усиливает усталость и еще больше повышает уровень стресса.

Важно! Если вы узнали в этих симптомах себя, стоит обратить внимание на уровень кортизола и способы его снижения.

Как нормализовать уровень кортизола

Поскольку стресс непосредственно влияет на обмен веществ, важно научиться давать организму достаточно отдыха. Вот рекомендации, которые помогут снизить уровень кортизола и упростить процесс контроля веса: