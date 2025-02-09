Почему некоторые люди помнят сны, а другие - нет

Некоторые люди легко вспоминают свои сновидения после пробуждения, тогда как другие не могут вспомнить даже отрывки. Ученые не имеют однозначного ответа на этот вопрос, но определили, что способность запоминать сны зависит от нескольких факторов: особенностей сна, мозговой активности и даже физиологии.

Все ли видят сны

Исследования доказывают, что почти каждый человек имеет сновидения, даже если не помнит их. Это подтверждают эксперименты в лабораториях сна: если разбудить человека во время определенной фазы, он сможет вспомнить свои сны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Доцент психологии и нейронауки Университета Фурмана (США) Эрин Вамсли отмечает, что большинство людей могут вспомнить как минимум один сон за ночь, если проснулись в нужный момент. Однако есть исключения – люди с повреждениями головного мозга или неврологическими заболеваниями могут не иметь сновидений.

Почему мы забываем сны

Воспоминания о снах обычно кратковременные. Люди чаще помнят сны, если просыпаются во время или сразу после сновидения. Если же не уделить внимание увиденному, информация быстро исчезает.

На это влияют нейромедиаторы: во время сна меняется их активность, что может влиять на процесс запоминания.

Фаза сна и способ пробуждения – важные факторы

Сон имеет несколько фаз: быстрый (REM) и три периода медленного сна. Самые яркие и длинные сны обычно случаются во время фазы быстрого сна.

Ученые определили, что вероятность запомнить сон самая высокая, если человек просыпается именно в этот момент. Если пробуждение произошло во время фазы REM, шансы вспомнить сон достигают 80%, тогда как при других стадиях – около 50%.

Также важно время пробуждения. Утром мозговая активность возрастает, и сновидения кажутся более яркими. Однако будильник может помешать этому процессу: резкое пробуждение повышает уровень кортизола и уменьшает шансы запомнить сны.

Почему одни люди запоминают сны лучше других

На это могут влиять разные факторы:

Эмоциональность сновидений – сильные эмоции способствуют лучшему запоминанию.

Уровень открытости личности – люди, которые имеют высокие показатели по этой характеристике (по тесту "Большой пятерки"), лучше помнят сны.

Структура мозга – у некоторых людей мозг склонен лучше фиксировать сновидения.

Поскольку нет единого способа зафиксировать сновидения в реальном времени, ученые полагаются на воспоминания людей. Исследования показывают, что сны тесно связаны с памятью и эмоциональным состоянием.

В частности, эксперимент 2024 года подтвердил, что положительные сны улучшают настроение на следующий день, а люди, которые чаще запоминают свои сновидения, демонстрируют стабильные эмоциональные реакции.