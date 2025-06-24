Почему глаза краснеют после плавания в бассейне, и что с этим делать

Плавать летом в прохладном бассейне – замечательное занятие. Но, если после бассейна ваши глаза краснеют, пекут и чешутся, это может приносить больше дискомфорта, чем удовольствия.

Офтальмолог Крейг Си объяснила для Cleveland Clinic, почему возникают неприятные ощущения в глазах после купания, как хлор влияет на глаза и как облегчить симптомы, передает 24 Канал.

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Почему после бассейна пекут глаза после бассейна

Когда хлор попадает в глаза, он может вызвать химический конъюнктивит – временное раздражение слизистой оболочки глаза. Это состояние вызывает:

покраснение;

сухость;

воспаление;

зуд;

жжение;

временное ухудшение зрения.

Стоит знать. Если вы обвиняете только хлор, то хотим заметить, что он лишь один из компонентов, которые используют для обеззараживания воды в бассейнах. При этом важную роль играет и уровень pH воды – показатель кислотности, который влияет на ее агрессивность к коже и глазам.

К тому же, вода в бассейне гипотоническая по сравнению со слезной жидкостью – то есть содержит меньше солей. Из-за этого вода из бассейна буквально "втягивается" в клетки глаз, вызывая их набухание.

Именно поэтому офтальмологи не советуют промывать глаза обычной водой или хранить линзы в ней, а использовать физраствор.

Как избавиться от раздражения глаз

Если после плавания ваши глаза покраснели и чешутся, помогут простые действия. Прежде всего промойте лицо и глаза чистой, не хлорированной водой. Можно использовать увлажняющие капли, или попробовать приложить холодный компресс. При необходимости используйте стерильный глазной раствор, и если симптомы не проходят, лучше обратиться к офтальмологу.

Обратите внимание. Обычно раздражение и неприятные ощущения проходят самостоятельно за несколько часов. Но если вы часто плаваете или уже имеете сухость глаз, дискомфорт может длиться день или два.

Как избежать этого состояния

На самом деле купаться в бассейне и при этом избежать раздражения глаз, возможно. Чтобы сохранить комфорт и зрение, придерживайтесь простых советов: