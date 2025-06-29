Сотни жалоб и первые смерти: расследуют побочные эффекты популярного лекарства для похудения

В Великобритании почти 400 человек сообщили о серьезных проблемах с поджелудочной железой после использования препаратов для лечения диабета и ожирения. Речь о препаратах Ozempic, Mounjaro и Wegovy.

Некоторые случаи – смертельные

Некоторые из этих случаев оказались смертельными, пишет The Guardian со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и медизделий (MHRA), передает 24 Канал.

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Большинство жалоб касаются острого панкреатита – воспаления поджелудочной железы, которое характеризуется сильной болью в животе, лихорадкой и тошнотой. MHRA зарегистрировало уже 181 жалобу именно в отношении препарата Mounjaro. Более четверти всех жалоб поступили в 2025 году.

Производитель предупредил

В то же время MHRA обратило внимание, что в инструкции к Mounjaro действительно указано, что острый панкреатит может быть нечастым побочным эффектом, который возникает у 1 из 100 пациентов. Людям, которые ранее имели это заболевание, перед применением советуют обязательно консультироваться с врачом.

Агентство также сообщило, что хочет выяснить, могут ли генетические факторы влиять на вероятность развития панкреатита при приеме препаратов GLP-1.

Заметьте. Пациентов, которые столкнулись с такими осложнениями, призывают сообщать о них и участвовать в специальном исследовании. В рамках которого у них будут брать образцы слюны для генетического анализа.

В 2024 году в Великобритании зарегистрировали летальный случай после лечения препаратом Mounjaro. Женщина, которая принимала его для снижения веса, умерла в результате септического шока, полиорганной недостаточности и панкреатита.