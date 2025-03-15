Питание во время беременности и риск развития СДВГ и аутизма у ребенка: какие продукты исключить

Ученые обнаружили связь между рационом беременных женщин и повышенным риском развития нейропсихических расстройств у детей, в частности синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизма.

В частности, это подтвердило исследование ученых из Дании. Они отметили, что особенно негативное влияние имеет западный тип питания, включающий большое количество жиров, сахара и переработанных продуктов при дефиците овощей, фруктов и рыбы, информирует 24 Канал.

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Почему диета матери имеет значение

Ранее было доказано, что вредные привычки во время беременности, такие как курение или употребление алкоголя, могут негативно влиять на развитие плода. Сейчас ученые уверены, что несбалансированное питание также является серьезным фактором риска.

По словам ведущего автора исследования доктора Дэвида Хорнера, женщины, которые потребляют много жирной и сладкой пищи, увеличивают риск того, что их ребенок будет иметь нейропсихические расстройства.

Западный рацион повышает риск нейрорасстройств

Исследователи изучили пищевые привычки более 60 000 пар "мать-ребенок" в Дании и США, используя метаболомику – метод анализа биохимических маркеров.

Важно. Выявлено, что переход на западный рацион повышает риск СДВГ на 66%, а аутизма – на 122%. В то же время, даже небольшие изменения в рационе в пользу более здорового питания могут существенно снизить эти риски.

Первый и второй триместры – критический период

Исследование показало, что наибольшее влияние нездоровое питание имеет именно в первом и втором триместрах беременности.

Профессор Мортен Арендт Расмуссен объясняет: "На этом этапе мозг плода особенно чувствителен к питательным веществам, поэтому любые дефициты или излишки могут повлиять на его развитие".

Нужно ли пересмотреть рекомендации для беременных

В Дании официальные рекомендации для беременных ориентированы на здоровый рацион – с высоким содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы. Однако, многие женщины не придерживаются этих норм, употребляя чрезмерное количество сахара и переработанных продуктов.

"Наше исследование дает веские основания пересмотреть рекомендации по питанию во время беременности, чтобы они точнее соответствовали потребностям развивающегося мозга, ", – подчеркивает доктор Хорнер.

Он добавляет, что не только общий тип питания, но и отдельные нутриенты могут существенно влиять на формирование нервной системы. Определение этих критических компонентов поможет создать более эффективные профилактические стратегии.