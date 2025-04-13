Какой режим питания лучший для здоровья сердца
- Исследование выявило, что дневное питание может уменьшить негативное влияние ночной работы на сердце, даже без изменений в продолжительности сна.
- У тех, кто питался ночью, наблюдался рост рисков для сердечно-сосудистой системы, тогда как у тех, кто ел только днем, эти показатели оставались стабильными.
Ученые обнаружили, что не только качество сна, но и время приема пищи может существенно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное в больнице Brigham and Women's Hospital (США), передает 24 Канал.
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Как питание влияет на сердце
Ученые обнаружили, что дневное питание помогает уменьшить негативное влияние ночной работы на сердце – даже без изменений в продолжительности сна. Это открытие базируется на исследовании с участием 20 здоровых добровольцев, которых на 2 недели изолировали от любых источников времени, включая естественное освещение.
Заметьте. Часть участников кормили как днем, так и ночью – по привычному графику ночных работников. Другие - ели только днем. Обе группы спали одинаково, поэтому исследователи смогли изолировать влияние именно графика питания.
Что показали результаты
У тех, кто питался ночью, выросли риски для сердечно-сосудистой системы – включая повышенное давление, активностью симпатической нервной системы и уровнем маркера PAI-1, связанного с тромбами.
У тех, кто ел только днем, эти показатели остались стабильными,
– говорится в исследовании.
Несмотря на небольшую выборку, ученые считают результаты перспективными - особенно для людей с нарушениями сна, ночными сменами или частыми перелетами.
Они отметили, что адаптация графика питания под биологические ритмы может стать новым способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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