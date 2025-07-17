Пищевое отравление: причины, симптомы и когда стоит обращаться к врачу

Пищевое отравление – частая проблема, возникающая после употребления продуктов, зараженных болезнетворными микроорганизмами. В большинстве случаев состояние проходит самостоятельно за несколько дней, не требуя медицинского вмешательства.

Летом риск пищевых отравлений резко возрастает, ведь при высоких температурах пища портится быстрее, пишет 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Почему возникает пищевое отравление?

Чаще всего отравление происходит, если еда:

Недостаточно термически обработана.

Хранилась без соблюдения температурного режима (например, вне холодильника).

Долго пролежала до употребления.

Была приготовлена человеком, который не соблюдает гигиену или болеет.

Просроченная – то есть употреблена после окончания срока годности.

Особенно опасными по заражению являются такие продукты:

Сырое мясо и птица.

Яйца непромышленные и без термической обработки.

Морепродукты (особенно моллюски).

Непастеризованное молоко

Готовые мясные изделия (нарезки, паштеты), мягкие сыры, готовые бутерброды.

Основные возбудители пищевого отравления

Самыми частыми причинами пищевых отравлений являются бактерии Campylobacter, Salmonella, кишечная палочка, Listeria, а также вирусы, такие как норовирус.

То, заболеете вы или нет после употребления зараженной пищи, зависит от концентрации микробов в продукте, возраста, состояния иммунной системы. В группу повышенного риска входят:

Пожилые люди – у них иммунитет работает не так эффективно. Беременные женщины – из-за перестройки обмена веществ. Дети – их иммунная система еще не полностью сформирована. Люди с ослабленным иммунитетом (например, при ВИЧ, онкологических заболеваниях).

Возможные осложнения пищевого отравления

Хотя в большинстве случаев пищевое отравление проходит легко, иногда возможны серьезные последствия:

Обезвоживание;

Развитие хронического артрита;

Нарушение работы нервной системы;

У беременных при заражении Listeria – риск выкидыша, преждевременных родов, мертворождения;

Почечная недостаточность вследствие гемолитико-уремического синдрома (реже, вызванная некоторыми штаммами кишечной палочки).

Симптомы пищевого отравления

Проявления болезни зависят от вида возбудителя. Чаще всего отмечаются:

Тошнота и рвота;

Водянистая или даже кровянистая диарея;

Боли и спазмы в животе;

Повышение температуры (до градусов по Цельсию и выше);

Общее недомогание, слабость, озноб.

Симптомы могут появиться как через пару часов после употребления некачественной пищи, так и через несколько дней или даже недель. Обычно болезнь длится от нескольких часов до нескольких суток.

Как диагностируют и лечат пищевое отравление?

Диагноз ставится на основании жалоб пациента и подробного опроса о питании в последние дни. Врач может обратить внимание на признаки обезвоживания: сухость кожи и слизистых, уменьшение количества мочи.

Иногда проводятся анализы крови или кала – обычно у людей с повышенным риском осложнений.

Лечение зависит от тяжести состояния и причины отравления. Большинству пациентов достаточно соблюдать питьевой режим и облегчать симптомы:

Часто пить воду или растворы для регидратации;

Продолжать кормить младенцев грудью, при этом делать кормления более частыми и меньшими по объему;

По возможности употреблять пищу, когда появляется аппетит;

Принимать парацетамол для снижения температуры и уменьшения боли (у детей – строго по инструкции).

В тяжелых случаях, при выраженном обезвоживании, может потребоваться госпитализация с внутривенным введением жидкости и электролитов. Иногда назначают антибиотики (при бактериальной природе отравления), препараты для уменьшения диареи у взрослых.

Когда нужно обращаться к врачу?

Не откладывайте визит к специалисту, если появляются:

Многократная рвота;

Кровь в рвотных массах или кале;

Диарея продолжительностью более 3 дней;

Сильные боли в животе;

Высокая температура (выше 38 градусов по Цельсию);

Признаки обезвоживания (сухость во рту, сильная жажда, слабость, головокружение);

Нарушение зрения, мышечная слабость, онемение конечностей.

К лицам, которым особенно важно обратиться за медицинской помощью при малейших признаках отравления, относятся беременные женщины, пожилые люди, дети, пациенты с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом.