Новый бьюти-тренд "пещерный метод": что это и насколько он безопасен

В социальных сетях набирает популярность необычный метод ухода за кожей, который получил название "пещерный метод". Его суть заключается в полном отказе от любого ухода, включая даже воду. Сторонники этого подхода считают, что кожа способна восстановить свои естественные функции без внешнего вмешательства.

Пещерный метод

Идея этого метода базируется на возвращении к привычкам древних времен, когда люди не имели сложных процедур ухода за кожей. Считается, что такой "перезапуск" поможет коже вернуться к своему естественному состоянию, сообщает 24 Канал со ссылкой на NY Post.

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Я годами чрезмерно увлекалась отшелушиванием, что привело к повреждению кожи. Теперь моя кожа просто избавляется от всех следов повреждений и восстанавливается,

– поделилась опытом одна из поклонниц этого способа.

Последствия пещерного метода

Однако дерматологи призывают быть осторожными, прежде чем полностью отказаться от привычных средств ухода. "Существует ошибочное мнение, что кожа будет иметь лучший вид, если за ней не ухаживать", – подчеркивает доктор Джин Чаппелл. По словам экспертов, процедуры очищения и отшелушивания играют ключевую роль в удалении мертвых клеток кожи.

Дерматолог Дженнифер Шастри из Northwestern Medical Group отмечает, что ежедневное умывание помогает избежать накопления излишков жира, пота и загрязнений.

По ее словам, режим "пещерного человека" может привести к шелушению, образованию корок и даже дерматита из-за плохой гигиены. К тому же избыток кожного сала может повысить риск себорейного дерматита, сопровождающегося зудом и шелушением.

Специалисты рекомендуют придерживаться простых правил ухода: использовать мягкие очищающие средства, увлажняющие кремы без ароматизаторов и ежедневно наносить солнцезащитный крем для защиты от старения и рака кожи, вызванных ультрафиолетом.