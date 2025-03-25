Проблемы со сном и не только: как перевод часов влияет на здоровье
- Переход на летнее время может нарушать циркадные ритмы, вызвать проблемы со сном и увеличивать риски для здоровья, такие как сердечные приступы и инсульты.
- Для смягчения негативных последствий рекомендуется постепенная адаптация к новому режиму сна.
Переход на летнее время, предусматривающий перевод часов вперед на один час, вызывает много дискуссий относительно его влияния на здоровье и жизнь людей.
24 Канал пообщался с врачом-терапевтом Анной Дегтяревой о возможных последствиях этого перехода на здоровье и методах их смягчения.
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Как переход на летнее время влияет на организм
Нарушение циркадных ритмов
Исследования показывают, что смена времени, особенно весной, может нарушать естественные циркадные ритмы – 24-часовые циклы, регулирующие ключевые функции организма, такие как аппетит, настроение и сон. Весенний перевод часов приводит к более темным утрам и светлым вечерам, что нарушает баланс гормонов:
- Меньше утреннего света снижает уровень серотонина, гормона, который улучшает настроение.
- Дольше вечернее освещение задерживает производство мелатонина, отвечающего за засыпание.
Проблемы со сном
Многие люди сталкиваются с трудностями в настройке режима сна после смены времени. Согласно исследованиям, в первый понедельник после перехода на летнее время люди в среднем теряют 40 минут сна. Это может приводить к ощущению усталости, снижению концентрации и другим негативным последствиям.
Рост рисков для здоровья
Весенний переход ассоциируется с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, особенно среди пожилых людей.
В первые дни после перевода часов наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий из-за усталости и недосыпания. Также на производствах учащаются травмы работников, особенно в первый рабочий день недели после смены времени.
Нарушение режима сна могут ухудшить состояние людей с депрессией, тревожностью или биполярным расстройством.
Рекомендации для смягчения последствий
Исследователи предлагают несколько способов адаптации к переходу на летнее время:
- Постепенное изменение режима сна. За три дня до перехода начните ложиться спать и просыпаться на 10–15 минут раньше. Ежедневно увеличивайте этот промежуток, чтобы организм постепенно привык к новому времени.
- Дополнительный дневной сон. Если после смены времени вы чувствуете себя уставшими, делайте короткие дневные перерывы на сон (20–30 минут). Избегайте слишком длинных снов, чтобы не чувствовать сонливости.
- Больше утреннего света. В течение первой недели после перехода на летнее время проводите больше времени на утреннем свете. Это поможет поддерживать циркадные ритмы. Альтернативой может быть использование специальной лампы для светотерапии.
- Смещение дневного графика. Давайте организму время на адаптацию: начинайте выполнять свои привычные утренние дела чуть позже. Например, вместо утренней прогулки в 8:00, начните ее в 9:00, постепенно возвращаясь к привычному расписанию.
- Уменьшение потребления алкоголя и кофеина. Сократите употребление кофе и алкоголя за несколько дней до и после перехода на летнее время – эти вещества могут ухудшить качество сна.
Переход на летнее время – это не просто смена на часах, а стресс для организма. Однако правильная подготовка может значительно облегчить этот процесс и помочь избежать негативных последствий.
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