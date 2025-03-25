Проблемы со сном и не только: как перевод часов влияет на здоровье

Переход на летнее время, предусматривающий перевод часов вперед на один час, вызывает много дискуссий относительно его влияния на здоровье и жизнь людей.

24 Канал пообщался с врачом-терапевтом Анной Дегтяревой о возможных последствиях этого перехода на здоровье и методах их смягчения.

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Как переход на летнее время влияет на организм

Нарушение циркадных ритмов

Исследования показывают, что смена времени, особенно весной, может нарушать естественные циркадные ритмы – 24-часовые циклы, регулирующие ключевые функции организма, такие как аппетит, настроение и сон. Весенний перевод часов приводит к более темным утрам и светлым вечерам, что нарушает баланс гормонов:

Меньше утреннего света снижает уровень серотонина, гормона, который улучшает настроение.

Дольше вечернее освещение задерживает производство мелатонина, отвечающего за засыпание.

Проблемы со сном

Многие люди сталкиваются с трудностями в настройке режима сна после смены времени. Согласно исследованиям, в первый понедельник после перехода на летнее время люди в среднем теряют 40 минут сна. Это может приводить к ощущению усталости, снижению концентрации и другим негативным последствиям.

Рост рисков для здоровья

Весенний переход ассоциируется с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, особенно среди пожилых людей.

В первые дни после перевода часов наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий из-за усталости и недосыпания. Также на производствах учащаются травмы работников, особенно в первый рабочий день недели после смены времени.

Нарушение режима сна могут ухудшить состояние людей с депрессией, тревожностью или биполярным расстройством.

Рекомендации для смягчения последствий

Исследователи предлагают несколько способов адаптации к переходу на летнее время:

Постепенное изменение режима сна. За три дня до перехода начните ложиться спать и просыпаться на 10–15 минут раньше. Ежедневно увеличивайте этот промежуток, чтобы организм постепенно привык к новому времени. Дополнительный дневной сон. Если после смены времени вы чувствуете себя уставшими, делайте короткие дневные перерывы на сон (20–30 минут). Избегайте слишком длинных снов, чтобы не чувствовать сонливости. Больше утреннего света. В течение первой недели после перехода на летнее время проводите больше времени на утреннем свете. Это поможет поддерживать циркадные ритмы. Альтернативой может быть использование специальной лампы для светотерапии. Смещение дневного графика. Давайте организму время на адаптацию: начинайте выполнять свои привычные утренние дела чуть позже. Например, вместо утренней прогулки в 8:00, начните ее в 9:00, постепенно возвращаясь к привычному расписанию. Уменьшение потребления алкоголя и кофеина. Сократите употребление кофе и алкоголя за несколько дней до и после перехода на летнее время – эти вещества могут ухудшить качество сна.

Переход на летнее время – это не просто смена на часах, а стресс для организма. Однако правильная подготовка может значительно облегчить этот процесс и помочь избежать негативных последствий.