Орех, который поможет снизить холестерин и улучшит работу сердца

Если хотите добавить в рацион больше растительного белка, клетчатки и пользы для здоровья, стоит обратить внимание на пекан –ароматный орех, который не только прекрасно утоляет голод, но и поможет улучшить состояние организма.

Детали исследования

Исследование, опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition, ежедневное употребление около 57 граммов пеканов (это примерно 30–35 орешков) может помочь снизитьуровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, информирует 24 Канал.

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Наиболее ощутимый эффект наблюдали у людей с риском развития метаболического синдрома.

В течение 12 недель участники исследования заменяли привычные перекусы сырыми несолеными пеканами - и уже этого хватило, чтобы улучшить липидный профиль крови.

Полезные свойства пеканов

Стоит знать. Пекан богат мононенасыщенными жирами, в частности олеиновую кислоту, которая способствует снижению уровня вредных жиров после приема пищи. Кроме того, орех содержит антиоксиданты – флавоноиды и элаговую кислоту – снижающие воспаление и улучшают состояние сосудов.

Преимущества потребления пеканов

поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;

укрепляет стенки сосудов;

помогает нормализовать уровень сахара в крови;

способствует прочности костей благодаря магнию;

положительно влияет на мозг и уменьшает риск возрастных когнитивных нарушений.