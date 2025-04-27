Орех, который поможет снизить холестерин и улучшит работу сердца
Если хотите добавить в рацион больше растительного белка, клетчатки и пользы для здоровья, стоит обратить внимание на пекан –ароматный орех, который не только прекрасно утоляет голод, но и поможет улучшить состояние организма.
Детали исследования
Исследование, опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition, ежедневное употребление около 57 граммов пеканов (это примерно 30–35 орешков) может помочь снизитьуровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, информирует 24 Канал.
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Наиболее ощутимый эффект наблюдали у людей с риском развития метаболического синдрома.
В течение 12 недель участники исследования заменяли привычные перекусы сырыми несолеными пеканами - и уже этого хватило, чтобы улучшить липидный профиль крови.
Полезные свойства пеканов
Стоит знать. Пекан богат мононенасыщенными жирами, в частности олеиновую кислоту, которая способствует снижению уровня вредных жиров после приема пищи. Кроме того, орех содержит антиоксиданты – флавоноиды и элаговую кислоту – снижающие воспаление и улучшают состояние сосудов.
Преимущества потребления пеканов
- поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;
- укрепляет стенки сосудов;
- помогает нормализовать уровень сахара в крови;
- способствует прочности костей благодаря магнию;
- положительно влияет на мозг и уменьшает риск возрастных когнитивных нарушений.
Как употреблять пеканВыбирайте сырые, несоленые орехи. Для вкуса можно добавить немного корицы, паприки или других натуральных специй. Но не переборщите: из-за высокой калорийности чрезмерное потребление может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.
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