Пчелиный яд помогает побороть рак груди: важное открытие

Австралийские ученые сделали важный прорыв в борьбе с раком молочной железы: исследование показало, что яд медоносных пчел способен уничтожать злокачественные клетки всего за час, не нанося вреда здоровым тканям.

Новое исследование пользы пчелиного яда

В 2020 году специалисты из Института медицинских исследований имени Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии проанализировали свойства яда более 300 пчел и шмелей, собранных не только на родине, но и в Великобритании и Ирландии, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Precision Oncology.

Также на тему Как проверить родинки: основные способы диагностики

Основная цель – выяснить, как компоненты пчелиного яда, особенно мелитин, влияют на различные типы раковых клеток молочной железы.

Рак груди остается одним из главных вызовов для женского здоровья – это вторая по частоте причина смерти от онкологии у женщин. Поэтому поиск новых, эффективных способов лечения является чрезвычайно актуальным.

Пчелиный яд против рака

Мелитин – основной активный белок в составе яда пчел – известен своей токсичностью и уже привлек внимание исследователей как потенциальное противораковое средство. Во время экспериментов оказалось: стоит лишь подобрать правильную концентрацию, и пчелиный яд полностью уничтожает опухолевые клетки, практически не повреждая здоровые. Мелитин проникает в клеточные мембраны рака и буквально разрушает их за 60 минут.

Еще одно открытие – способность мелитина блокировать химические сигнальные пути, благодаря которым опухоль растет и размножается. Менее чем за полчаса после взаимодействия с мелитином активность этих "сигналов" резко падает, что останавливает развитие рака на клеточном уровне.

Исследователи также испытали комбинацию мелитина с традиционной химиотерапией, в частности с препаратом доцетакселом. Оказалось, что мелитин "открывает" мембраны раковых клеток, усиливая действие лекарств. Такое сочетание оказалось очень эффективным в подавлении опухолей у лабораторных мышей.

Для дальнейших исследований ученые даже создали синтетическую версию мелитина, которая также продемонстрировала многообещающие результаты.

Интересно, что впервые свойство пчелиного яда влиять на опухоли заметили еще в середине ХХ века, когда в журнале Nature появилась статья о торможении роста опухолей у растений. Однако только в последние два десятилетия интерес к этим свойствам существенно возрос.