Оземпик одобрили для лечения еще одного серьезного заболевания
Лекарственное средство Оземпик (семаглутид), которое изначально использовали для лечения диабета II типа, теперь получило официальное одобрение от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для снижения рисков хронической болезни почек.
Клинические исследования и эффективность
Исследования показали, что еженедельные инъекции семаглутида в течение определенного периода снижают риск развития хронической болезни почек на 24% у пациентов с диабетом, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Также препарат на 5% уменьшает вероятность развития почечной недостаточности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам главы компании Novo Nordisk Стивена Гофа, клиническое исследование было остановлено досрочно из-за быстрого достижения положительных результатов, а побочных эффектов не обнаружено. Поэтому, разработчики планируют дополнительные исследования, чтобы лучше понять механизм действия препарата.
Похудение как побочный эффект
Препараты Оземпик и Вегови на протяжении последних лет оставались дефицитными из-за высокой популярности, ведь одним из их побочных эффектов является потеря веса.
Даже незначительное снижение веса может улучшить общее самочувствие, уровень энергии и эмоциональную стабильность пациентов. Хотя сейчас препараты стали более доступными, спрос на них остается высоким.
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