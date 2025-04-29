Почему не все клещи одинаково опасны: где в Украине худшая ситуация

Существует перечень регионов, которые являются эндемичными по распространению различных заболеваний, передающихся через укусы клещей. Это вызвано особенностями климата и природного ландшафта.

Сам по себе клещ не несет прямой угрозы для человека. Опасность заключается в инфекциях, которые могут передаваться через укус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Чем опасны клещи

Клещи переносят:

клещевой энцефалит,

болезнь Лайма (боррелиоз),

туляремия,

эрлихиоз,

анаплазмоз,

бабезиоз.

Если в организме клеща есть инфекция (бактерия, вирус или простейшие), она может передаться человеку. Если инфекции нет, укус клеща не нанесет вреда. Однако до лабораторной проверки конкретного клеща невозможно определить, существует ли риск инфицирования, что делает укусы всех клещей потенциально опасными.

Почему клещи опасны не везде

Любую инфекцию можно связать с определенными эндемическими районами – это территории, где вероятность заражения выше из-за высокой распространенности инфицированных клещей. Например:

В Украине и соседних странах составлен список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту. На распространение заболевания влияют климатические условия и природные особенности.

В Европе и в Украине болезнь Лайма встречается чаще, чем клещевой энцефалит.

Итак, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что существуют территории, абсолютно безопасные по укусам клещей. Независимо от региона, важно всегда быть внимательными.

Где в Украине клещи самые опасные

Клещи присутствуют почти на всей территории Украины, но их опасность зависит от региона и видов клещей, которые там распространены. Наибольшую опасность представляют те клещи, которые могут переносить инфекционные заболевания, такие как боррелиоз (болезнь Лайма) или клещевой энцефалит.

Регионы повышенного риска:

Западная Украина – особенно Карпаты и Прикарпатье. В этих регионах есть клещи, которые могут переносить клещевой энцефалит.

Северная Украина – Черниговская, Сумская области. Эти регионы также характеризуются большим количеством клещей. Здесь также можно встретить клещей, которые являются потенциальными носителями вируса энцефалита.

А клещи, которые переносят боррелиоз встречаются почти на всей территории Украины.

Как защититься от укусов клещей

Чтобы минимизировать риск заражения, существует несколько эффективных способов защиты:

Вакцинация. Регулярно делайте прививки от клещевого энцефалита, особенно если вы проживаете или путешествуете в эндемичные регионы. Используйте защитные средства. Обрабатывайте одежду средствами с перметрином или специальными репеллентами против насекомых. Проводите осмотр. Находясь на природе, регулярно проверяйте одежду и открытые участки тела на наличие клещей. Тщательно осматривайте себя после возвращения. Особое внимание уделите подмышкам, подколенным ямкам, паховой зоне, ушным раковинам, затылку, волосистой части головы и пупку. Гигиена. После прогулки в лесу или на природе примите душ, чтобы смыть возможных клещей с кожи.

Соблюдение этих правил может значительно снизить риск укуса клеща и заражения опасными инфекциями. Если укус все же произошел, обратитесь к врачу.