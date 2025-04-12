В Охматдете спасают глаз девочке, в комнату которой прилетел "Шахед"

На момент прилета в Житомирской области 13-летняя Карина была в своей комнате. Попадание было в соседнюю квартиру, а сейчас часть дома семьи девочки разрушена.

Карина – одна из пострадавших после попадания "Шахеда" в жилой дом в поселке Озерном в Житомирской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Журнал Житомира".

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Как врачи спасают глаз пострадавшей девочки

На момент прилета Карина находилась в комнате, на которую пришелся взрыв.

Отец девочки рассказал, что она собиралась к репетитору по английскому и забежала в свою комнату за тетрадью. Именно в этот момент произошел взрыв и она не смогла выбежать.

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После обследования в Житомире Карину перевели в киевскую больницу Охматдет. У нее диагностировали множественные осколочные ранения, состояние стабильное, средней тяжести.

Ребенка прооперировали, и по состоянию на вечер 11 апреля врачи наблюдали пациентку. Ее лицо и тело пострадало от большого количества осколков стекла.

Лицо очень посеченное, вынули осколок "Шахеда" из шеи, он прошел чуть ниже сонной артерии. Стекло вынули из глаза. На пальцах рук порезаны стеклом сухожилия – она так закрывала лицо руками. Сейчас главное именно глаз спасти,

– объяснил отец девочки.

Осколок стекла значительно травмировал роговицу и яблоко правого глаза ребенка. Сейчас девочка не видит на один глаз. Пока никаких прогнозов о восстановлении зрения нет.

Отец девочки собирает деньги для помощи своей дочери:



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Напомним, что Карина пострадала в результате в результате атаки по Озерному. Глава Житомирской ОВА рассказал, что 100 квартир оказались под поражением вражеских действий. Кроме этого, пострадал лицей, расположенный в Озерном.