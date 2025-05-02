Нашли простой способ улучшить здоровье одиноких людей

Новые исследования австралийских ученых доказывают: общение с домашними животными помогает пожилым людям и студентам-иностранцам бороться с одиночеством, улучшает психическое и физическое здоровье, а также укрепляет социальные связи.

Сотрудники Национального центра здорового старения, что является совместным проектом Университета Монаша (Австралия) и Peninsula Health, провели исследование, которое подтвердило: общение с домашними животными способствует снижению чувства одиночества и улучшению здоровья пожилых людей и иностранных студентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Complementary Therapies in Clinical Practice.

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Пожилые люди, проживающие в домах престарелых или самостоятельно, а также студенты, обучающиеся вдали от родной страны, часто страдают от социальной изоляции, которая негативно влияет на психическое здоровье.

Новое исследование влияния домашних животных

В рамках этого исследования были опрошены 6 пожилых участников, 10 студентов (средний возраст – 22 года) и 3 работника учреждений ухода. В течение 18 недель участники еженедельно встречались в течение часа для обсуждения тем, связанных с домашними животными – среди них была собака руководителя, роботизированные любимцы и животные, которых приводили семьи.

До начала и после завершения программы участники отвечали на вопросы анкет, оценивая уровень одиночества по шкале UCLA и общее состояние здоровья по шкале EuroQol-5 (EQ-5D-5L), учитывающий подвижность, самообслуживания, выполнения повседневных дел, наличие боли и уровень тревожности.

Домашние животные улучшают самочувствие одиноких людей

В течение проекта уровень одиночества снизился с 50 до 41,4 балла, а показатель состояния здоровья вырос с 0,741 до 0,800, что свидетельствует о заметном повышении качества жизни даже за такой короткий срок. Глубинные интервью после эксперимента показали, что животные помогали завести новые разговоры, найти общие интересы и укрепить социальные связи.

Стоит отметить, что такие встречи не только уменьшали чувство одиночества, но и повышали уверенность в общении. Присутствие как настоящих, так и искусственных животных создавало атмосферу радости и домашнего уюта.

Особенно положительный эффект от роботизированных питомцев почувствовали пожилые люди, которые остро нуждались в живом общении. Это первое в Австралии исследование, наглядно доказавшее: животные помогают объединять поколения, положительно влияя на психическое и физическое состояние людей.

По результатам эксперимента уже принято решение масштабировать программу на другие регионы страны и за ее пределы, чтобы предоставить больше возможностей для борьбы с социальной изоляцией и улучшения здоровья одиноких людей доступным и эффективным способом.