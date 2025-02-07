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Здоровье 24 Лечение Прорыв в лечении рака: новая вакцина защитила от рецидива рака всех
7 февраля, 19:47
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Прорыв в лечении рака: новая вакцина защитила от рецидива рака всех

Александр Бевза

Американские ученые разработали инновационную вакцину, способную предотвратить повторное развитие рака почек. Во время первой фазы клинических испытаний все девять пациентов, которые находились в группе высокого риска рецидива, оставались здоровыми в течение трех лет после вакцинации.

Традиционно вакцины используются для защиты организма от инфекций, однако в этом случае речь идет о терапии, направленную против уже имеющихся опухолей. Исследователи разработали персонализированные вакцины, которые используют уникальные мутации опухолей пациентов (неоантигены) для "обучения" иммунной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Новая вакцина против рака

Научная работа раскрывает первые итоги исследований, проведенных специалистами Массачусетского технологического института и Гарвардского университета.

Девять пациентов с онкологией почек III и IV стадии получили экспериментальную вакцину после хирургического удаления опухоли. Некоторые из них также проходили курс иммунотерапии с использованием препарата пембролизумаб.

После вакцинации у всех участников испытаний наблюдалось значительное усиление иммунного ответа: их организм начал вырабатывать новые Т-лимфоциты, которые нацеливались конкретно против опухоли. Через три года рецидив заболевания ни у одного из участников так и не был зафиксирован.

Почему это важно

Рак почек занимает 10 место среди наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире. Традиционные методы лечения, такие как хирургия или химиотерапия, часто оказываются временными, а рецидивы заболевания возникают слишком часто.

Персонализированные вакцины открывают новые перспективы в борьбе с раком, предлагая пациентам долговременный положительный эффект. Успех этого подхода также может расширить возможности его применения для лечения других видов онкологических заболеваний.

Несмотря на небольшой масштаб первой фазы исследований, ученые уже приступили к следующему этапу – международного клинического испытания, в котором примет участие больше пациентов. Если эффективность метода будет подтверждена на этой стадии, онкологическая терапия получит новый мощный инструмент, способный значительно увеличить шансы на длительную ремиссию у пациентов.

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