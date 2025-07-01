Диетологи назвали 10 самых полезных фруктов

Здоровый кишечник - это не только хорошее самочувствие, но и крепкий иммунитет, здоровое сердце и даже устойчивая психика. Одним из самых простых способов поддержать работу пищеварительной системы и микрофлоры является регулярное употребление фруктов.

Диетологи выделяют 10 самых полезных фруктов, которые обеспечат организм ценными веществами и укрепят ваше здоровье, пишет 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

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10 самых полезных фруктов

Черника

По словам диетолога Лона Бен-Ашера, черника – настоящий суперфуд среди ягод. Она содержит антоцианы – природные флавоноиды, придающие ей характерный темный цвет и обладающие выраженными антиоксидантными свойствами.

Благодаря этим соединениям черника защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов. К тому же эта ягода является источником витаминов С, К, марганца и растворимой клетчатки, что поддерживает здоровье сердца и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Яблоки

Яблоки известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые обеспечивают полифенолы в составе. Эти фрукты снижают риск развития различных хронических заболеваний, среди которых – диабет, сердечно-сосудистые болезни и даже рак. Яблоки содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, что способствует комфортному пищеварению и длительному ощущению сытости.

Апельсины

Хотя апельсины широко известны тем, что имеют высокое содержание витамина С, они также обеспечивают уникальный набор питательных веществ, включая калий, железо, кальций, витамин Е и витамины группы В. Витамин С помогает наращивать коллаген, который задерживает старение кожи и сохраняет вашу молодость.

Исследования также показывают, что мякоть апельсина имеет много полифенолов, которые помогают защитить ваши клетки от повреждений.

Чернослив

Сухофрукты, в частности чернослив, не просто вкусный перекус, но и мощный источник клетчатки, которая способствует здоровью пищеварительной системы. Чернослив богат витамином К – важный элемент для свертывания крови и здоровья костей. Исследования указывают: регулярное потребление чернослива может замедлить потерю костной массы и положительно влияет на состояние скелета.

Малина

Эта ягода поражает рекордным количеством клетчатки – около 8 граммов в стакане, что составляет треть суточной нормы. Такой показатель способствует стабильной работе кишечника, контролирует уровень сахара в крови и помогает регулировать вес. Малина также содержит магний – микроэлемент, необходимый для работы нервной системы, мышц и поддержания нормального давления.

Ежевика

Ежевика подобна малине по содержанию клетчатки – около 8 граммов на стакан. Она богата антиоксидантами, в частности антоцианы, а также содержит марганец, медь, витамины А, Е и К. Ее регулярное потребление помогает уменьшить воспаление, поддержать здоровье сердца и сосудов, а также снизить риск развития хронических заболеваний.

Бананы

Бананы – отличный источник пищевых волокон, которые обеспечивают длительное чувство сытости и помогают контролировать вес. Они богаты калием – важным для сердца и профилактики инсультов минералом. К тому же бананы содержат антиоксиданты, дополнительно защищающие организм от хронических болезней.

Помидоры

Помидоры, хотя и воспринимаются как овощи, на самом деле относятся к фруктам. Они богаты витамином А и содержат мощный антиоксидант ликопин, который снижает риск хронических заболеваний и борется с вредными свободными радикалами. Для лучшего усвоения питательных веществ диетологи советуют употреблять помидоры в вареном или тушеном виде.

Арбуз

Арбуз – рекордсмен по содержанию воды (92%), поэтому идеально утоляет жажду в жару. Кроме этого, арбуз содержит ликопин и калий, который поддерживает здоровье сердца, помогает регулировать давление и уменьшает мышечные боли после физических нагрузок.

Авокадо

Авокадо насыщено жирорастворимыми витаминами Е и К, укрепляющими кожу, волосы и ногти. Оно также богато витамином С, витамины группы В и полезные моно- и полиненасыщенные жиры. Регулярное употребление авокадо способствует нормализации уровня холестерина, улучшает работу сердца и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Добавляя эти фрукты в свой рацион, вы не только поддерживаете здоровье кишечника, но и делаете весомый вклад в общее благополучие организма.