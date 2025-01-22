Натирание бедер во время ходьбы: почему возникает и как избежать

Натирание внутренней поверхности бедер – это раздражение кожи, которое возникает из-за контакта ног друг с другом или с одеждой. Это довольно распространенная проблема среди мужчин и женщин.

Трение может повреждать кожу, вызвать неприятные ощущения, а также приводить к покраснению, зуда, сыпи или даже к образованию пузырьков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Verywell Fit.

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Причины трения бедер

Хотя с трением может столкнуться любой, существуют факторы, которые повышают шансы возникновения этого дискомфорта:

Повышенное потоотделение. В жару усиливается выделение пота, и бедра становятся влажными. Это увеличивает силу трения, что приводит к раздражению. Многие люди сталкиваются с этой проблемой именно летом, когда особенно жарко.

В жару усиливается выделение пота, и бедра становятся влажными. Это увеличивает силу трения, что приводит к раздражению. Многие люди сталкиваются с этой проблемой именно летом, когда особенно жарко. Физическая активность. Бег, ходьба или езда на велосипеде увеличивают трение бедер друг о друга, вызывая раздражение. Поэтому спортсмены часто сталкиваются с такой проблемой.

Бег, ходьба или езда на велосипеде увеличивают трение бедер друг о друга, вызывая раздражение. Поэтому спортсмены часто сталкиваются с такой проблемой. Определенные виды одежды. В платьях, юбках или коротких шортах между бедрами не создается барьер, что повышает риск трения. Тесная или грубая одежда также может раздражать кожу.

В платьях, юбках или коротких шортах между бедрами не создается барьер, что повышает риск трения. Тесная или грубая одежда также может раздражать кожу. Лишний вес. Трение бывает не только у людей с избыточным весом, но они чаще сталкиваются с этой проблемой.

Трение бывает не только у людей с избыточным весом, но они чаще сталкиваются с этой проблемой. Большие мышцы бедер. Человек может иметь нормальный вес, но из-за размеров мышц бедра могут постоянно тереться.

Как предотвратить трение бедер

Контроль веса. Нормализация веса – это эффективный способ решения проблемы трения. Это может помочь для некоторых людей, но не всегда лишний вес является основной причиной. Если причина не в весе, проблема останется.

Использование смазок. Профессиональные спортсмены часто применяют специальные смазки против трения, которые позволяют коже скользить, а не тереться. Для этого также подойдет обычный вазелин. Можно использовать крем для рук, лосьоны или масла для тела, а также солнцезащитный крем. Главное, чтобы эти средства не делали кожу липкой или не впитывались слишком быстро, иначе эффект скольжения исчезнет.

Облегающая одежда. Леггинсы или велосипедки плотно прилегают к телу и создают барьер, который защищает кожу от трения. Рекомендуется выбирать одежду из тканей, отводящих влагу, например, из полипропилена или спандекса. Если вы носите платье или юбку, можно надевать корректирующие шорты или специальные повязки против трения, которые выглядят как широкие эластичные ленты. В холодное время подойдут плотные колготки.

Пластыри от трения. Есть специальные пластыри или ленты, которые наклеивают на бедра, чтобы предотвратить трение.

Антиперспиранты и присыпки. Если кожа натирается из-за влажности, антиперспиранты могут уменьшить чрезмерное выделение пота в зоне бедер. Также можно использовать кремы, защищающие от пота, или присыпки, которые не дают коже становиться влажной.

Чтобы кожа оставалась сухой, можно регулярно промокать бедра салфетками или мыть их теплой водой, а потом вытирать насухо. После этого можно обновить антиперспирант, присыпку, крем или другое средство, надеть повязки или использовать пластырь.

Что делать, если бедра уже натерлись

Если вы почувствовали раздражение кожи, постарайтесь устранить причину дискомфорта. Например, если трение возникло во время бега, лучше остановиться, если из-за влажности кожи – вытрите бедра.

Вот что может помочь, если вы уже натерли бедра:

Осторожно промойте пораженный участок теплой водой с мягким мылом. Это может вызвать жжение. Иногда люди замечают, что натерли бедра, только во время душа. Не используйте спирт или перекись водорода. Аккуратно промокните кожу насухо, не растирая ее. Нанесите тонкий слой вазелина – он поможет защитить кожу и сохранить влагу для быстрого заживления. Если появился зуд, можно использовать гель с алоэ.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать трения бедер или быстрее избавиться от его последствий.