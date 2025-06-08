Насморк и температура летом: как понять, что стало причиной
- Вирусы циркулируют летом, в частности риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и SARS-CoV-2, что могут вызвать симптомы простуды и даже расстройства желудочно-кишечного тракта.
- Симптомы летней простуды могут включать кашель, лихорадку, головную боль, насморк, расстройство желудка, тошноту и диарею; важно отличать их от симптомов аллергии.
Даже в самые теплые дни можно неожиданно слечь с насморком, температурой и болью в горле. Это – не прихоть организма, это может быть летняя простуда.
Вирусы циркулируют летом
Такие вирусные заболевания, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, фиксируются в Украине каждое лето. В прошлом году в теплый сезон зарегистрировали более 2 тысяч случаев ОРВИ, а в этом году уровень заболеваемости составляет 271,6 на 100 тысяч населения, передает 24 Канал. Возбудителями являются не только грипп типа A и B, но и риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и даже SARS-CoV-2.
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Семейный врач Анна Бондарь объяснила для УП. Жизнь, что вирусы не уходят в отпуск на лето – они циркулируют весь год. Летом просто меньше шансов подхватить инфекцию из-за сухой погоды и меньше скоплений в помещениях.
Однако энтеровирусы - класс вирусов, которые распространяются именно летом, - часто поражают не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт. Поэтому, кроме кашля или температуры, вы можете столкнуться с тошнотой, диареей или болью в животе.
Симптомы летней простуды:
- Дыхательные: кашель, лихорадка, головная боль, насморк, боль в горле;
- Пищеварительные: расстройство желудка, тошнота, рвота, диарея;
- Иногда могут появиться высыпания на коже.
А это точно не аллергия
Заметить разницу бывает сложно. Если симптомы нарастают и затем исчезают – это простуда. Если же остаются стабильными более двух недель – возможно, это аллергия. Другой маркер – цвет слизи: желтоватый или зеленый – в пользу простуды, прозрачный – чаще об аллергии.
Как уберечься летом
Стоит избегать толп в закрытых пространствах, а также ограничивать использование кондиционеров. Конечно, часто мойте руки и обрабатывайте антисептиком. Пейте только чистую воду и мойте фрукты и овощи. Не купайтесь в загрязненных водоемах.
Не стоит недооценивать летнюю простуду – она может быть не менее изнурительной, чем зимняя.
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