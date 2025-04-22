Нашли признаки болезни Альцгеймера за десятки лет до появления симптомов

Исследования болезни Альцгеймера традиционно сосредотачивались на людях старше 50 лет. Однако американским ученым впервые удалось выявить определенные факторы риска и известные биомаркеры заболевания у людей в возрасте от 40 лет и моложе.

Это открытие в перспективе поможет глубже понять процессы возникновения заболевания и предоставит врачам возможность раньше начинать профилактику рисков, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lancet Regional Health – Americas.

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Новое исследование болезни Альцгеймера

Специалисты из Калифорнийского университета (США) провели анализ данных Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых, которое охватывало период с 1994 по 2018 год.

Размер выборок варьировался от 4507 до 11 449 участников (средний возраст составлял 28 лет) в пределах IV волны исследования и от 529 до 1121 участника (средний возраст – 38 лет) в пределах V волны.

Ученые оценивали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и деменции (CAIDE), учитывая такие параметры, как возраст, пол, уровень образования, артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, физическую активность, вредные привычки и генетический статус, в частности наличие вариаций гена APOE.

Кроме того, анализировались уровни в крови таких веществ, как бета-амилоид и тау-белок, которые сегодня считаются ключевыми биомаркерами болезни Альцгеймера, а также интерлейкинов и нейрофиламентов, отвечающих за структуру нервных клеток.

Для проверки когнитивных функций участникам предлагали выполнить несколько заданий, например, запомнить как можно больше слов из предложенного списка. Это позволило ученым исследовать корреляцию между биомаркерами болезни и уровнем когнитивных способностей.

Ранние признаки болезни Альцгеймера

Результаты оказались неоднозначными. Например, основной генетический фактор риска APOE не имел связи с ухудшением памяти у людей среднего возраста.

Однако были найдены статистически значимые взаимосвязи между показателями CAIDE, уровнями амилоидов и тау-белков, а также когнитивными функциями у людей в возрасте до 44 лет. Однако ученые отмечают, что пока речь идет лишь о наличии отдельных факторов, и делают осторожные выводы.

Стоит отметить ряд ограничений этого исследования. Например, не все участники (в IV волне – только 75,9 процента) предоставили образцы крови, а размер выборки во II волне (от 529 до 1121 участника) был недостаточным для полноценного возрастного анализа.

Большая выборка в IV волне позволила подробнее выявить отдельные значимые эффекты, тогда как у других участников взаимосвязи были менее выраженными. Кроме того, эти различия могли быть связаны с изменчивостью самих взаимосвязей между маркерами и когнитивными функциями.

Впервые ученым удалось найти данные, свидетельствующие о наличии связи между отдельными факторами болезни Альцгеймера и ухудшением когнитивных функций уже в возрасте от 24 до 44 лет.