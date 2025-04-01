Влияют ли смартфоны на качество сна: новые данные

Исследователи предполагали, что главным фактором, который мешает качественному сну, станут социальные сети. Однако они выяснили, что любые занятия с использованием экранов одинаково вредны.

Согласно новому исследованию из Норвегии, опубликованному в журнале Frontiers in Psychiatry, гаджеты перед сном – главный враг полноценного отдыха, передает 24 Канал.

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Проведение всего одного часа перед экраном в постели повышает риск бессонницы на 59% и сокращает продолжительность сна на 24 минуты. Неожиданно, но социальные сети не более вредны, чем фильмы или видеоигры – дело именно в использовании экранов как таковых.

Новое исследование влияния экранов

В рамках исследования было опрошено 45 202 студента в возрасте от 18 до 28 лет. Результаты показали, что чем больше времени человек проводит перед экраном после того, как ложится спать, тем хуже он спит. Не имеет значения, что именно вы делаете – листайте ленту, смотрите видео или читайте – эффект будет одинаковым.

Участники рассказали, сколько времени они проводят с гаджетами перед сном и как это влияет на их сон. Итоги исследования показали: каждый лишний час с гаджетом увеличивает риск бессонницы (проблемы со сном хотя бы 3 раза в неделю в течение не менее трех месяцев) на 59% и забирает 24 минуты сна.

Почему гаджеты вредят сну

Сон имеет ключевое значение для здоровья мозга и тела, но использование гаджетов нарушает эти процессы по следующим причинам:

Синий свет от экранов сбивает циркадные ритмы – внутренние "часы" организма, которые регулируют время для сна.

Оповещения отвлекают или пробуждают, мешая заснуть.

Интересный контент стимулирует мозг и не позволяет расслабиться.

Чем больше времени вы проводите с гаджетом перед сном, тем позже ложитесь.

Молодежь особенно часто страдает от недосыпания, что плохо влияет на обучение, настроение и общее состояние здоровья. Сначала ученые считали, что именно социальные сети являются наиболее вредными, однако выяснилось, что любой вид взаимодействия с экраном вредит одинаково. Это открытие меняет подход к проблеме: важнее не то, чем вы занимаетесь, а сколько времени тратите.