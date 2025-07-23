Музыка против деменции: нашли безопасную альтернативу лекарствам

Музыка может быть эффективным инструментом в борьбе со стрессом у пациентов с деменцией. В частности, музыкальная терапия способна снизить дистресс и улучшить качество жизни людей с когнитивными нарушениями.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Исследование провели на базе Университета Англии Раскина совместно с больницами NHS в Кембридже и Питерборо. Его результаты опубликовали в журнале Frontiers in Psychiatry, информирует 24 Канал.

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Как проводили исследования?

Терапия проходила в рамках программы MELODIC – в команду ученых включали профессионального музыкального терапевта. Он организовывал индивидуальные сессии для каждого пациента: пение, игру на музыкальных инструментах, прослушивание знакомых мелодий. Родственники пациентов также получали советы, как продолжать терапию дома.

Участие в эксперименте приняли более 40 специалистов, пациентов и членов их семей. В ходе исследования ученые увидели, что пациенты стали менее тревожными, менее дезориентированными, а также чувствовали больше эмоциональной связи с окружающими. И все это без побочных эффектов, которые обычно неизбежны в случае медикаментозного лечения.

Интересно. Также ученые отметили другое преимущество модели MELODIC – экономической доступности. Полное месячное сопровождение стоило около 2 025 фунтов (примерно 114 тысяч гривен), а разовое оборудование – всего 400 фунтов (около 22 тысяч гривен). Поэтому, метод можно масштабировать. Собственно, его уже планируют применять в других клиниках Великобритании.

Почему это хорошие новости?

Ученые убеждены, что музыка может стать альтернативным или дополнительным способом ухода за людьми с деменцией. Особенно это важно в условиях, когда медикаментозные методы не дают желаемого результата или имеют ограничения в применении.