Ответ на этот вопрос зависит от того, какую именно воду вы планируете использовать. Если это фильтрованная или бутилированная вода – смело добавляйте ее к кипяченой, чтобы охладить напиток. Но если под рукой только неочищенная вода из сомнительного источника, стоит задуматься: в ней могут быть опасные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы.

Кипячение – надежный способ обеззаразить воду и уничтожить большинство болезнетворных микроорганизмов. После этого напиток становится безопасным: ни вирусы, ни бактерии уже не страшны. Но в быту часто случается ситуация: заварили чай, а он слишком горячий – хочется разбавить, пишет 24 Канал по ссылке CDC.

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Чем лучше разбавлять кипяченую воду?

Вода из-под крана

Водопроводная вода в городах проходит несколько ступеней очистки и, согласно нормам, не должна содержать микробов. Однако здесь есть нюанс: состояние домашних трубопроводов не всегда идеальное, особенно в старых домах. Ржавчина и другие загрязнения могут испортить вкус и качество воды.

Поэтому, даже если ничего опасного при смешивании с кипяченой водой не произойдет, врачи советуют не рисковать и не пить сырой воды из-под крана.

Фильтрованная вода

Если вы используете качественный фильтр, вода становится значительно безопаснее. Но важно помнить: ни один фильтр не очищает воду от всех видов загрязнений. При выборе фильтра ориентируйтесь на состав вашей воды и советы специалистов.

Дача и колодцы

Колодезная вода считается "натуральной", но безопасной она будет только в том случае, если вы уверены в ее качестве. В отличие от централизованного водоснабжения, здесь ответственность лежит на владельце – воду нужно минимум раз в год проверять на химический и микробиологический состав.

Озера, реки, ручьи ручьи

Это, пожалуй, самый рискованный способ разбавить кипяченую воду. Даже если озеро кажется кристально чистым, в нем могут быть невидимые вредные микроорганизмы. Особенно опасна стоячая вода – именно там микробов больше всего. Вода из рек или ручьев кажется чище, но и она может вызвать отравление, поэтому употреблять ее не стоит.

Бутилированная вода

Если вы хотите быть уверенными в безопасности, используйте только сертифицированную питьевую воду из бутылок. Такая вода проходит многоэтапную очистку и соответствует санитарным нормам. Минус – пластиковая упаковка, которая, к сожалению, вредит окружающей среде.

Существует мнение, что кипяченая вода считается "мертвой", а свежая – "живой". Однако с научной точки зрения нет подтверждений ни пользы, ни вреда от подобных комбинаций.

Чтобы разбавить кипяченую воду, выбирайте только фильтрованную или бутилированную воду. Вода из природных источников и подозрительных колодцев может быть опасной.