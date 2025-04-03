Можно ли ежедневно принимать душ – опровергли распространенный миф

Есть миф, что ежедневный прием душа может вызвать раздражение и пересушивание кожи. Ученые провели исследование с участием более 400 человек, чтобы проверить эту гипотезу.

Над исследованием работала команда исследователей из Ноттингемского университета, их выводы уже опубликованы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Раньше, чем вы могли подумать: установили возраст, когда ускоряется старение мозга

Что доказали ученые

По мнению специалистов, частота принятия душа не имеет непосредственного влияния на сухость кожи. Однако кожа может пересушиться из-за других факторов, такие как продолжительность пребывания в воде, высокая температура воды и состав гелей для душа.

"Мы недавно завершили исследование, в котором участвовали пациенты с экземой. Результаты стали для нас неожиданностью", – отметила дерматолог, профессор университета Розалинда Симпсон.

Справочно. В исследовании приняли участие 438 пациентов с экземой (воспалительным заболеванием кожи, проявляющимся в виде высыпаний, зуда и жжения).

Их разделили на две группы:

одна должна была принимать душ или ванну не менее шести раз в неделю,

а другая – только один или два раза в неделю.

Мы ожидали, что чаще купания может привести к большему пересушиванию кожи и ухудшению симптомов экземы, но этого не произошло. Исследование не выявило никаких изменений в симптомах между теми, кто мылся ежедневно, и теми, кто делал это реже,

– объяснила Розалинда Симпсон.

Что же усиливает ощущение сухости после душа

Однако, по словам исследователей, существуют другие факторы, которые могут вызывать сухость кожи. В частности, температура воды и время, проведенное в воде.

"Чем дольше вы находитесь в воде, тем больше она может высушить вашу кожу. Поэтому короткий и прохладный душ является лучшим вариантом", – отметила дерматолог.

Она также добавила, что средства для душа, мыло и гели для бритья могут значительно влиять на состояние кожи.

Справочно. Составляющие, такие как метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, сульфаты и парабены, которые часто входят в состав этих средств, могут усиливать сухость кожи.

Поэтому, специалисты посоветовали выбирать продукты с минимальным количеством ингредиентов, избегая чрезмерного количества ароматизаторов и консервантов.