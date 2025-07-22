Защищают ли кактусы от радиации

В последние годы в интернете все чаще появляются утверждения о том, что кактусы якобы способны защищать нас от радиации и даже от электромагнитного излучения, исходящего от компьютеров и смартфонов. Однако, если обратиться к научным данным, эти заявления оказываются не более чем мифом.

Кактусы и радиация: правда и вымысел

Как и все растения, кактусы подвергаются воздействию радиации, включая как природные, так и искусственные источники. Однако никаких убедительных доказательств того, что кактусы – или любые другие растения – способны активно поглощать радиацию из окружающей среды и тем более защищать людей, пока не обнаружили, пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers.

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Экспериментальные данные ясно показывают: кактусы не эффективнее других растений в поглощении излучения.

Кроме того, кактусы, вопреки распространенному мнению, не могут блокировать или нейтрализовать электромагнитное излучение от современных электронных приборов. То есть держать на рабочем столе горшок с кактусом ради "защиты" от компьютера просто бессмысленно: ни от радиации, ни от электромагнитных волн он вас не защитит.

Как реагируют растения на радиацию?

Высокие дозы радиации опасны для всех живых организмов, в том числе и для растений. Они повреждают ДНК, вызывая смерть клеток и серьезные отклонения в развитии. Когда речь идет о низких дозах, ситуация неоднозначна. Известно, что у растений есть определенные механизмы адаптации, позволяющие им справляться с хроническим воздействием радиации малой интенсивности.

Например, в процессе фотосинтеза у растений образуются антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать вредные вещества, в частности свободные радикалы, возникающие и при радиолизе воды под действием ионизирующего излучения.

Однако прямых доказательств того, что растения могут активно и безопасно для себя поглощать ионизирующее излучение, пока нет. Большинство исследований, посвященных влиянию радиации, были проведены на людях и животных, а научных данных по растениям значительно меньше. Однако, известно, что растения, в отличие от животных, менее склонны к развитию опасных опухолей из-за особенностей строения тканей и отсутствия кровеносной системы.

Есть данные, что экстракт кактуса Opuntia ficus-indica способен в лабораторных условиях защищать ДНК от повреждений, вызванных гамма-излучением. Однако это не означает, что сам кактус, находясь в горшке у вас дома, способен выполнять такую же функцию. Лабораторные испытания не подтверждают способность самого растения эффективно защищать окружающую среду от радиации.

Нужна ли нам защита от радиации в обычной жизни?

В обычных условиях окружающая радиация практически безопасна для здоровья человека, поскольку основная ее часть поступает из природных источников и поддерживается на безопасном уровне. Искусственные источники радиации, такие как рентгеновские аппараты и оборудование для медицинской диагностики, строго контролируются и не несут значительных рисков при правильном применении.

Итак, растения, в том числе и кактусы, чувствительны к облучению: при высоких дозах радиации их ДНК разрушается, а развитие нарушается. Нет научных оснований считать, что кактусы способны "очищать" окружающее пространство от радиации или защищать людей от ее воздействия. Более того, в повседневной жизни необходимость в такой защите просто отсутствует.

Лучше наслаждаться красотой и пользой комнатных растений, не ожидая от них невозможного.